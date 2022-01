Zwischen Samstagabend (22.01.) und Sonntagmorgen (23.01.) ist in Schorndorf in die Evangelische Stadtkirche eingebrochen worden. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Polizei sucht Zeugen

Die bislang unbekannten Diebe verursachten nicht nur einen Sachschaden, sondern entwendeten auch Diebesgut: Bargeld aus der Spendenkasse sowie zwei Mobiltelefone und ein iPad. Der Schaden beläuft sich auf insgesamt rund 4.000 Euro.

Um die Täter ausfindig zu machen,