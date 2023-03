Schorndorf: Eine Unterkunft für 200 Geflüchtete - was die Anwohner umtreibt

Für einen Anwohner hat der Beschluss des Gemeinderats ein „G’schmäckle“, weil keine Stadträte davon betroffen seien; ein Nachbar befürchtet Parkplatzprobleme; eine Frau kritisierte die mangelnde Kommunikation der Stadtverwaltung mit den Anliegern: Groß war das Interesse an der Infoveranstaltung der Stadt zu der geplanten Flüchtlingsunterkunft im Schornbacher Weg. Dort wird bis zum Sommer eine Unterkunft mit insgesamt drei Gebäuden für 200 Geflüchtete gebaut: in Massivbauweise, mit Wärmepumpe und Photovoltaikanlage. Nach Ende des Zustroms der Flüchtlinge sollen in den Gebäuden bezahlbare Appartements für jüngere oder ältere Menschen eingerichtet werden.

Zwei Sozialarbeiter, ein Hausmeister und ein Sicherheitsdienst

„Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht“, versicherte Oberbürgermeister Bernd Hornikel zu Beginn der Veranstaltung. Auch er habe sich dazu durchringen müssen, eine Unterkunft mit so vielen Plätzen zu befürworten, doch die Kapazität werde gebraucht, ein anderer Platz sei nicht vorhanden. Um für die Betreuung der Menschen und die Sicherheit zu sorgen, sollen zwei Sozialarbeiter und ein Hausmeister eingestellt werden, außerdem wird es einen Sicherheitsdienst geben. Wer kommt, welche Nationalitäten die Menschen haben, könne allerdings noch keiner sagen, erklärte der städtische Fachbereichsleiter für Familie und Soziales, Christian Bergmann. Die Belegung erfolge in Absprache mit dem Landkreis.

30 Standorte wurden überprüft

30 Standorte wurden nach Angaben von Erstem Bürgermeister Thorsten Englert überprüft, bevor die Wahl auf den Schornbacher Weg fiel. Das Grundstück sei groß genug für die Bebauung und bereits im Eigentum der Stadt, zudem sei ein Bebauungsplan vorhanden, so dass sofort gebaut werden kann. In zwei der Gebäude sollen Appartements für Familien entstehen, im dritten Haus Einzelzimmer mit jeweils ein bis drei Betten. Aktuell laufen vorbereitende Baumaßnahmen, bis zum Spätsommer sollen die Gebäude stehen. Die Planung sei gut durchdacht, doch die Unterbringung eine Herkulesaufgabe, die nur gelingen könne, wenn die Ankommenden gut integriert werden, sagte Thorsten Englert und betonte: „Wir brauchen eine gute Kommunikation mit den Bürgern.“

Genau diese scheint bisher allerdings nicht optimal gelaufen zu sein. „Warum informieren Sie die direkten Anwohner nicht?“, fragte eine sichtlich aufgebrachte Frau, die sich darüber beschwerte, dass ihre Nachfragen von der Stadt abgewiegelt worden seien. Dass bei der Kommunikation Fehler gemacht wurden, räumte Oberbürgermeister Hornikel unumwunden ein. „Ich verstehe Ihren Groll, das tut mir leid“, sagte er. Ein Parkplatzproblem, wie es von einem Anwohner ins Spiel gebracht wurde, vermochte Hornikel im Zusammenhang mit der Flüchtlingsunterkunft allerdings nicht zu erkennen: Die Wahrscheinlichkeit, dass die Flüchtlinge mit dem Auto kommen, sei ziemlich gering. Jörg Hetzinger, Vorstandsvorsitzender der Remstalbaugenossenschaft, schlug vor, den Garten der Geflüchteten nach Norden in Richtung B 29 zu verlegen, damit die Gebäude die Bewohner von der Nachbarschaft abschirmen könnten. Das wies der Oberbürgermeister klar zurück: „Wollen wir die Geflüchteten abschotten? Wenn ich Ihnen sagen würde, Sie sollen Ihren Garten nach Norden anlegen, hätte ich Ihren Zorn.“ Ziel sei es doch eher, das Gebäude nach vorne zu öffnen.

"Wir machen uns Sorgen"

Was viele Menschen umtreibt, ist die künftige Belegung der Häuser. „Welche Leute kommen, was für eine Gesellschaft erwarten wir?“, fragte ein Mann. „Wir machen uns Sorgen.“ Doch noch weiß auch die Stadt nicht, welche Geflüchteten zugewiesen werden. „Wir versuchen aber, zusammen mit dem Landkreis die Belegung zu steuern, um die Angst in den Griff zu kriegen“, versprach Bernd Hornikel. Er lud die Anwohner ein, bei allen Themen auf ihn zuzukommen. Versprechen, wer einziehen wird, könne er aber nicht. Dass die Flüchtlingsunterkunft gerade in Schorndorf-Nord gebaut wird, hatte für einen der Anwesenden „ein G’schmäckle“. Keiner im Gemeinderat wohne in Schorndorf-Nord, hier würden von Leuten Dinge entschieden, die nicht davon betroffen seien. Der Gemeinderat habe nach dem Gesetz die Aufgabe, die Entscheidungen für die ganze Stadt zu treffen, konterte Hornikel. Und Friederike Köstlin (Grüne) und Miriam Müller (GLS) luden den Mann ein, selbst für den Gemeinderat zu kandidieren beziehungsweise bei Fragen auf die Mitglieder zuzugehen.

Knapp 600 Geflüchtete haben vergangenes Jahr in Schorndorf eine Bleibe gefunden. Ehrenamtliche haben sich in der Kernstadt, aber auch in Schornbach, Miedelsbach und Haubersbronn erfolgreich um die Menschen gekümmert und sie tun es noch. „Wenn man jemanden nicht kennt, entstehen Ängste und Irritationen“, sagte ein Anwohner. „Aber die bauen sich ab, wenn man die Leute kennenlernt.“ Sein Vorschlag: gemeinsame Veranstaltungen wie Grillfeste für Anwohner und Geflüchtete. Eine andere Anwohnerin regte an, in den nahe gelegenen verwilderten Schrebergärten einen internationalen Garten anzulegen.

„Die Leistungsgrenze ist noch nicht überschritten“

Eines ist für Oberbürgermeister Bernd Hornikel jedenfalls klar: Anders als manch einer mutmaßen mag, sei die Leistungsgrenze der Stadt noch nicht überschritten. „Wir haben die Aufnahme der Geflüchteten bis jetzt gut hingekriegt und haben nun wieder eine Lösung gefunden“, sagte er. Er werde jedenfalls keinen Bus auf dem Marktplatz zurückschicken, solange man in der Stadt noch helfen könne.