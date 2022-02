Schön ist der Laden im Erdgeschoss des Fachwerkgebäudes, die Altstadt an dieser Stelle besonders reizvoll, das Miteinander unter den Geschäftsleuten in der Nachbarschaft gut – und dennoch hat sich Peter Schwan entschieden, sein Elektro-Geschäft in der Höllgasse zum 31. Mai zu schließen. Der Handwerksbetrieb mit der Werkstatt und dem Kundendienst wird ganz normal weiterlaufen. Doch Peter Schwan und seine Frau Helga haben – bei einem der vielen Lockdowns in der Corona-Pandemie - gemerkt: „Es