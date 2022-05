Schorndorf: Fahrradwerkstatt "Schorndorfer Radel" bittet um Unterstützung

Die Fahrradwerkstatt Schorndorfer Radel unterstützt bedürftige Personen mit gebrauchten, in einen verkehrssichern Zustand gebrachten Rädern. Uli Kommerell, einer der Initiatoren, erzählt: „Wir haben aktuell viele Fahrräder und kommen damit gut zurecht.“ Was aber fehlt, sind gebrauchte, funktionsfähige Fahrradschlösser jeder Art. „Die Leute haben oft keine Garage und sind deshalb auf ein gescheiters Fahrradschloss angewiesen.“

Ebenso braucht die Werkstatt gut erhaltene Fahrradhelme für Kinder, Jugendliche und Erwachsene sowie Kinderfahrradsitze. Deshalb bitten die Mitarbeiter der Werkstatt um Sachspenden.

Am 25. Mai besteht die Möglichkeit, genanntes Fahrradzubehör an dem Stand der Fahrradwerkstatt in der Gottlieb-Daimler-Straße beim Crepes-Stand in der Zeit von zehn und zwölf Uhr abzugeben. Natürlich sollten vor allem die Helme in einem hygienisch guten Zustand sein. „Wir vertrauen darauf, dass brauchbare Helme gebracht werden“, sagt Uli Kommerell.