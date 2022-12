Schorndorf: Feiern unter einem künstlichen Weihnachtsbaum - was spricht dafür?

Weihnachten ohne einen Christbaum? Für viele Menschen ist das unvorstellbar. Doch über die schönste Art des Weihnachtsbaums gehen die Meinungen weit auseinander. Ein neuer Trend sind künstliche Weihnachtsbäume aus PVC. Die Bäume, die zum Teil täuschend echt aussehen, nicht nadeln und alle Jahre wieder aufgestellt werden können, sind für viele eine echte Alternative – vor allem für ganz junge Paare und Senioren, sagt Christoph Sugg, Inhaber des Toom-Baumarkts in Schorndorf. Sein Eindruck: „In den letzten zwei Jahren hat der Run auf PVC-Bäume deutlich zugenommen.“

Ein Weihnachtsbaum in Pink fand keine Liebhaber

Fest steht: Zu Christbäumen gibt es viele feste Meinungen. Für die einen muss es eine hohe dichte Nordmann-Tanne mit goldenen Kugeln sein, die anderen lieben kleine Bäumchen mit Strohsternen und roten Holzäpfelchen. Bei den künstlichen Bäumen muss es auch nicht immer grün sein, weshalb Christoph Sugg neben klassisch grünen auch weiß-besprühte Bäume oder Exemplare in Schwarz und Gold anbietet. Der Christbaum in Pink hat vergangenes Jahr allerdings keine Liebhaber gefunden, weshalb er dieses Jahr nicht mehr im Angebot ist. „Da war die Schmerzgrenze überschritten“, sagt Gartencenter-Leiterin Elena Barth lachend.

Eine große echte Nordmann-Tanne kostet 49,99 Euro

Vor dem Baumarkt steht Verkäufer Martin Bischoff inmitten echter Tannenbäume – drinnen gibt’s die künstlichen Bäume. Beide haben ihren Markt – und ihren Preis. Einen kleinen echten Baum gibt’s für 9,90 Euro, eine große Nordmann-Tanne für 49,99 Euro. Auch die Kunstbäume haben je nach Größe und Anzahl der Zweige und Nadeln unterschiedliche Preise: Ein kleines Bäumchen gibt’s mit Beleuchtung für 11,99 Euro, der teuerste Baum aus PVC kostet 249 Euro.

Rund 2500 echte Tannenbäume aus dem Schorndorfer Baumarkt werden an Weihnachten in den Wohnzimmern stehen, verkauft werden aber auch 400 Kunstbäume. Manche von ihnen schaffen es allerdings gar nicht erst ins heimische Wohnzimmer, sondern wandern direkt in den Urlaubskoffer. „Gerade die kleinen 60 Zentimeter großen Bäumchen mit Beleuchtung“, weiß Elena Barth. Am Urlaubsort werden sie dann ausgepackt und sollen im Hotel oder in der Ferienwohnung ein wenig Weihnachtsstimmung verbreiten.

Gut, dass der Koffer dann nicht voller Nadeln ist. Dass der Baum stubenrein ist, kein Wasser braucht und nur noch eingesteckt werden muss, ist laut Christoph Sugg für viele Kunden ausschlaggebend beim Kauf. Nach Weihnachten kommt der Baum zurück in den Karton und kann im Jahr drauf wieder ausgepackt werden. Vorteile, die beispielsweise auch nach Ansicht des Online-Portals „Elternratgeber“ für einen künstlichen Weihnachtsbaum sprechen.

Bei der Ökobilanz gehen die Meinungen auseinander

Was die Umweltbilanz der künstlichen Bäume betrifft, gehen die Meinungen auseinander. Das Umweltbundesamt rät grundsätzlich dazu, Weihnachtsbäume aus ökologischer Erzeugung und aus der Region zu kaufen. Weihnachtsbäume aus Plastik seien unter Umweltgesichtspunkten aber nicht pauschal schlechter als natürliche Weihnachtsbäume. Entscheidend sei die Frage, wie lange der Baum genutzt wird beziehungsweise wie viele natürliche Weihnachtsbäume er im Laufe seines „Lebens“ ersetze. „Wenn Sie einen künstlichen Weihnachtsbaum haben oder kaufen wollen, gehen Sie sorgsam mit diesem um“, rät die Behörde. Je länger der Baum halte, desto besser für Geldbeutel und Umwelt.

Laut Ökotest allerdings sind Plastikbäume keine gute Idee. Zwar könne der künstliche Baum immer wieder verwendet werden; da die meisten Plastik-Weihnachtsbäume aber aus Fernost kommen, sei ihr ökologischer Fußabdruck schon wegen des langen Transportwegs groß. Und auch bei mehrjährigem Gebrauch lande die Plastiktanne früher oder später auf dem Müll und setze beim Verbrennen Giftstoffe frei. Nach einer Untersuchung des britischen Carbon Trust wiederum steht der künstliche Christbaum nach zehn Jahren Nutzungsdauer in puncto Treibhausgasemissionen besser da als ein echter Baum. Das sei aber nur eine ungefähre Angabe, so das Geo-Magazin. Mitberechnet werden müsste nämlich immer auch, ob für die Weihnachtsbaumplantage Wald oder Grasland umgewandelt wurde, ob und wie gedüngt und gespritzt wurde, welche Wege wie zurückgelegt wurden und wie der Baum entsorgt wurde.