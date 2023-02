Schorndorf: Feste Module, neue Gebühren - das ändert sich bei Schulkindbetreuung

„Es ist für Eltern großartig, in dieser Stadt zu wohnen“, sagte Erster Bürgermeister Thorsten Englert im Gemeinderat. Anlass der Begeisterung war die Vorstellung der neuen Module und Gebühren für die städtische Schulkindbetreuung, die ab dem kommenden Schuljahr gelten werden. Aus dem derzeitigen Flickenteppich an Angeboten, Zeiten und Gebühren an den Grundschulen sollen einheitliche Module werden, die an allen Schulen angeboten und auch tageweise gebucht werden können. Damit will die Stadt dem individuellen Bedarf der Familien gerecht werden, mit klaren Teilnehmerzahlen aber auch für mehr Planungssicherheit für die Verwaltung sorgen.

Mehr Übersichtlichkeit für die Eltern

Ziele des neuen Angebots sind mehr Übersichtlichkeit für Eltern und Verwaltung sowie Mehreinnahmen von 113.000 Euro durch die neue Gebührenstruktur. Wo es früher viele Buchungsmöglichkeiten und genauso viele unterschiedliche Gebühren an den unterschiedlichen Schulen gab, gibt es jetzt eine klare Struktur: Eltern haben die Wahl zwischen einer Frühbetreuung von 7 Uhr bis zum Schulbeginn, einer Kurzbetreuung von 7 Uhr bis 13.30 Uhr sowie einer Langbetreuung von 7 Uhr bis 16 Uhr beziehungsweise 17 Uhr.

Manche zahlen kräftig drauf

Die monatliche Betreuungsgebühr bemisst sich an den gebuchten Wochentagen, womit manche Familien günstiger fahren, andere aber kräftig draufzahlen müssen. Ein Beispiel: An der Künkelinschule zahlen Eltern bisher 197,50 Euro für die Betreuung ihres Kindes von 7 bis 17 Uhr und Freitag bis 16 Uhr. Künftig kostet dies nur noch 130 Euro – bei 26 Euro pro gebuchtem Betreuungstag. Teurer wird es dagegen für Eltern, deren Kinder bisher in der Kernzeitbetreuung angemeldet waren und die jetzt das Kurz-Modul für 100 Euro im Monat wählen müssen. „Wir gehen aber davon aus, dass es für alle eine verträgliche Erhöhung ist“, versicherte Fachbereichsleiterin Isabelle Kübler auf Anfrage.

An drei Pilotschulen Erfahrungen gemacht

Der Gemeinderat hat die neuen Module und Gebühren abgesegnet. Grünes Licht gab es auch für die Ermäßigungen: Für Kinder aus einer Familie mit zwei kindergeldberechtigten Kindern gibt es eine Reduzierung von 17 Prozent, bei drei kindergeldberechtigten Kindern von 35 Prozent und bei vier und mehr kindergeldberechtigten Kindern von 53 Prozent. Alleinerziehende erhalten auf Antrag eine Reduzierung von 25 Prozent. Auch Online-Buchungen sind künftig möglich.

Mit den neuen Betreuungsmodulen hat die Stadt an drei Pilotschulen bereits Erfahrungen gesammelt. Im Alltag an der Fuchshofschule, der Rainbrunnen-Schule und der Sommerrainschule Schornbach hat sich gezeigt: Vor allem die Möglichkeit, einzelne Tage buchen zu können, kam bei den Eltern gut an. Durch die Änderung gab es zudem 45 neue Anmeldungen an den drei Schulen und voraussichtliche Mehreinnahmen in Höhe von 54.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr.

Flexibles Buchen ist "super"

Dass die neuen Betreuungsmodule künftig an allen Grundschulen angeboten werden sollen, stieß demzufolge auch auf das Wohlwollen des Gemeinderats. „Super, dass man flexibel buchen kann“, lobte Simone Höfer (Grüne), kritisierte aber, dass Familien schon ab 7 Uhr buchen müssen, auch wenn sie die Zeit vor der Schule gar nicht brauchen, sondern erst nach der Schule auf Betreuung am Nachmittag angewiesen sind. Zudem verwies sie auf die teilweise deutlichen Gebührenerhöhungen, befand aber auch: „Die Eltern kommen aus der Kita mit den dortigen Gebühren. Da ist die Erleichterung groß, dass man nicht mehr so viel zahlen muss.“

Sollte das Ganze kostenfrei sein?

„Die Gebührenerhöhung ist zum Teil immens, aber einigermaßen erklärbar“, meinte SPD-Fraktionssprecher Tim Schopf. Und: „Wir unterstützen es.“ Günstig fand die Gebühren Silvia Wolz (CDU). Marcel Kühnert (SPD) wiederum empfand es grundsätzlich als falsches Signal, überhaupt Gebühren zu erheben. Der Schulbesuch und die Zeiten davor und danach sollten kostenfrei sein, forderte er. Denn gerade die Personen, die es am dringendsten bräuchten, würden sich sonst gegen die Betreuung entscheiden. Thorsten Englert wies die Forderung energisch zurück: „Wir entscheiden hier nicht darüber.“ Kostenfreiheit könne sich die Stadt nicht leisten.