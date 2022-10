Schorndorf: Flüchtlinge ziehen am Donnerstag (13.10.) in Berufsschul-Halle ein

Die Flüchtlingszahlen steigen und steigen, das macht sich auch in Schorndorf bemerkbar: Im Laufe des Donnerstags ziehen nach Auskunft des Landratsamtes 51 Geflüchtete in die Sporthalle des Berufsschulzentrums ein. Sie kommen allerdings nicht aus der Ukraine, sondern aus Syrien, Afghanistan, der Türkei, Georgien, Nordmazedonien und Albanien. Da diese Personen aus insgesamt acht unterschiedlichen Landeserstaufnahmestellen (LEA) kommen, wird die Aufnahme den ganzen Tag in Anspruch nehmen. Die Halle an der Olgastraße bietet Platz für rund 100 Menschen.

Weitere 100 Plätze hat die Stadt Schorndorf in der Tannbachhalle Miedelsbach und in der Festhalle Haubersbronn eingerichtet. Die Halle in Miedelsbach ist mit 30 Geflüchteten aus der Ukraine bislang zur Hälfte belegt. In Haubersbronn könnten nach Auskunft von Stadtsprecherin Claudia Lösler am Montag Geflüchtete einziehen. Allerdings ist die Vorgehensweise so: Zunächst wird die Tannbachhalle voll belegt, erst dann sind die 40 Plätze in Haubersbronn gefragt. Tatsächlich, sagt Claudia Lösler, sind bisher viel weniger Geflüchtete in Schorndorf angekommen als angekündigt.

Stadt muss 504 Geflüchtete aufnehmen

504 Geflüchtete, das ist der aktuelle Stand, muss die Stadt aufnehmen. Vor vier Wochen lag die Vorgabe des Landes noch bei 483. Dennoch wurde die erst im Mai eingerichtete Notunterkunft in der Schornbacher Brühlhalle geschlossen – damals, so die Begründung, sei das Ausmaß der Entwicklungen noch nicht absehbar gewesen.

Unabhängig von den Flüchtlingsunterkünften in den Sporthallen sucht die Stadt Schorndorf weiter dringend nach privatem Wohnraum. Freie Wohnungen und Häuser, aber auch leerstehende Gewerbeflächen können über das Online-Formular auf www.schorndorf.de/ukraine gemeldet werden. Rückfragen unter Telefon 0 71 81/602-11 12 oder per E-Mail an ukrainehilfe@schorndorf.de.