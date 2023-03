Schorndorf: Frust der Eltern wegen eingeschränkter Betreuungszeiten in den Kitas

Der Frust sitzt tief, der Ärger ist groß. Auch wenn bei der Infoveranstaltung der Stadtverwaltung Schorndorf über die eingeschränkte Ganztagsbetreuung relativ wenige Eltern im Rathaus waren, gab es keinen Zweifel an der Stimmungslage in den Kitas: „Bei uns war der Unmut sehr groß“, brachte es eine Mutter auf den Punkt. „Wir haben auch eine Verlässlichkeit unseren Arbeitgebern gegenüber.“ Fakt ist: Viele berufstätige Eltern sind auf eine verlässliche Kinderbetreuung in den Kitas angewiesen. Fakt ist aber auch: Auf Dauer kann die Stadt die maximale Kinderbetreuung von 50 Stunden nicht mehr leisten, weil sie offene Stellen nicht mehr besetzen kann.

Keine neuen Verträge mehr über 50 Stunden

Neue Verträge über eine 50-Stunden-Betreuungszeit werden deshalb nicht mehr abgeschlossen, bis 2028/2029 werden die bestehenden Verträge auslaufen. Bis dahin wird die Zahl der Kitas, die die Maximal-Betreuung anbieten, sukzessive reduziert, am Ende wird nur noch eine Kita und dann gar keine mehr übrig sein. Und auch wenn die Eltern gern erfahren hätten, in welcher Kita die Betreuung erst mal weitergeht: Stand heute stehe das noch nicht fest, so Erster Bürgermeister Thorsten Englert.

Erzieherinnen wollen nicht in den Ganztagsbereich

Viele Eltern sind sauer – und das war am Mittwochabend auch klar der Tenor der Veranstaltung. „Es ging darum, Geld zu sparen, nicht ums Kindeswohl“, sagte ein Vater, ein anderer monierte die fehlende Planungssicherheit für die Eltern, ein Dritter warf der Verwaltung vor, angesichts der drohenden Personalknappheit nicht schon längst gehandelt zu haben. Letzteres wies Fachbereichsleiter Markus Weiß klar zurück: „Wir sind nicht erst jetzt aktiv geworden“, sagte er, „aber wir finden keine Leute.“ Im Ganztagsbereich sei der Beruf nicht mehr attraktiv, Stellen in anderen Gruppen seien deutlich einfacher zu besetzen.

Personalmangel macht Strich durch die Rechnung

Dass die Reduzierung der Betreuungszeiten ein heikles Thema ist, weiß auch der Bürgermeister. Als Vater sei es ihm bewusst, wie belastend es sei, sich auf eine Betreuung zu verlassen, die dann nicht stattfinden könne. „Aber der akute Personalmangel macht uns einen Strich durch die Rechnung“, betonte Englert. Dies sei im Übrigen kein Schorndorfer Problem, sondern eines zahlreicher Städte im Land. Aktuell fehlten in Baden-Württemberg 17.000 Kindergarten-Fachkräfte, diese Zahl werde auf 40.000 steigen. Dass das Land qualifiziertes Personal und einen Mindestschlüssel vorschreibt, bringt die Stadt in weitere Bedrängnis. Notbetreuungen und Schließungen seien bei Personalausfall die Folge, sagte Englert, somit scheitere die Verlässlichkeit. Die Folge: „Wir müssen neu denken. Die maximale Betreuung ist nicht mehr leistbar.“

Bestandsverträge gelten weiter

Aktuell gibt es in sechs Schorndorfer Kitas eine Ganztagsbetreuung. Das Gros der Einrichtungen bietet Öffnungszeiten von 30 bis 35 Stunden an. Bis zum nächsten Kindergartenjahr soll sich für die Eltern noch nichts ändern, ab dem Kitajahr 2024/25 sollen die Ganztagsgruppen dann neu geordnet werden. „Wenn ein Einrichtungswechsel nötig wird, dann gilt das für die ganze Gruppe“, sagte Markus Weiß. Bestehende Verträge haben Bestandsschutz, Eltern müssen also nicht fürchten, dass sie plötzlich ohne Betreuung dastehen. Doch diese Bestandsverträge werden 2028, spätestens 2029 auslaufen. Derzeit ermittelt die Stadtverwaltung die aktuellen Betreuungswünsche der Eltern, die möglichst berücksichtigt werden sollen. Angestrebt werde ein guter Betreuungsmix in den Kitas, sagte Englert. Grundsätzlich soll es Kitas mit Betreuungszeiten ab 7 Uhr geben und andere, die bis 17 Uhr geöffnet sind.

Geht es um Einsparungen oder um das Wohl der Kinder?

Nach Ansicht eines Vaters geht es dabei in erster Linie um Einsparungen und nicht um das Wohl der Kinder. Dass Schorndorf derzeit vor Herausforderungen wie der Flüchtlingsunterbringung steht, räumte Englert ein. „50 Stunden könnte ich aber gar nicht garantieren“, betonte er nochmals. Nach Angaben von Markus Weiß waren von Januar bis März im Schnitt 23 Leute in den Kitas krank. So viele Stellen könne keiner vorhalten, sagte Weiß: „Das macht keine Firma.“ Dazu kamen sieben offene Stellen, die sich auf 14 Personen mit unterschiedlichen Stellenanteilen verteilten.

Von einer großen Herausforderung sprach auch Theresa Idler, Leiterin des Kindergartens Stöhrerweg. Aktuell gibt es dort Öffnungszeiten von 7 bis 17 Uhr. Das Personal arbeitet in mehreren Schichten, wenn eine Fachkraft ausfällt, müssten die anderen zusätzliche Schichten übernehmen. „Wir haben die Rückmeldung von den Mitarbeiterinnen, dass sie nicht in einer Ganztageseinrichtung arbeiten wollen“, sagte sie.

Angesichts der Personalknappheit fragte ein Vater, ob die Verwaltung nicht schon viel früher hätte aktiv werden müssen. „Die Personalknappheit ist nicht vom Himmel gefallen“, sagte er. „Wäre das nicht Ihre Aufgabe gewesen?“ Ein anderer Vater forderte eine überdurchschnittliche Bezahlung, um mehr Personal zu finden, und brachte den Bau der Stadtbücherei ins Spiel: „Eine Bücherei geht, Betreuungszeit nicht. Was tut die Stadt?“ Eine ganze Menge, meint Markus Weiß. Die Stadt biete Fortbildungen, Ausbildungsprogramme, Coaching und Gesundheitskurse an. Aber vorauseilend Stellen zu schaffen, sei nicht möglich gewesen, stellte Englert klar, auch Prämien on top könne die Stadt nicht anbieten. Und zum Thema Bücherei: Die Bibliothek sei eine Bildungseinrichtung. „Jetzt ist Ihr Thema Kita, schon bald haben Sie das Thema Schule.“