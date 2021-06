Etwas kleiner als ursprünglich geplant, aber mit hochwertiger Architektur, wie Bürgermeister Thorsten Englert sagte: So soll der neue Schulpavillon an der Fuchshofschule aussehen. Der Gemeinderat hat der Vergabe an die Blumer-Lehmann AG aus Gossau einstimmig zugestimmt. Bis zum Schuljahr 2022/23 soll der Schulpavillon fertig sein. Wie berichtet, hatte der Gemeinderat im Jahr 2020 dem Sanierungskonzept für die Pavillons an der Fuchhofschule zugestimmt. Hintergrund war eine Machbarkeitsstudie,