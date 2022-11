Schorndorf: Geplante Bad-Schließungen sorgen für Wirbel

Was da öffentlich im Ratsinformationsdienst der Stadtverwaltung zu lesen ist, hat bei vielen in Schorndorf zu Wutanfällen, zu unschönen Äußerungen, zum regen Austausch in den sozialen Netzwerken, zu besorgten Anrufen und Nachfragen in der Redaktion gesorgt: Die Einsparungsmaßnahmen der Stadtverwaltung sollen auch die Schorndorfer Bäder treffen.

Im Antrag aufgeführt sind mögliche Varianten für einen Bäderbetrieb vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023.

Sie lauten wie folgt: dauerhafte Schließung der Bäder in Schlichten und Buhlbronn, die Schließung des gesamten Saunabereiches ab 1. Januar bis 31. Dezember 2023, eine Komplettschließung der Bäderbetriebe, mit Ausnahme des Lehrschwimmbeckens/Kursbeckens für den Schulbetrieb für das Gesamtjahr 2023 sowie die dauerhafte Schließung der Bereiche Hallenbad und Sauna während der Freibadsaison. Rumms! Was ein Paukenschlag für die Schorndorfer.

Entschieden ist noch nichts

Aber: Entschieden ist noch nichts. Diskutiert wird das Thema am Dienstagabend in der Sitzung des Technischen Ausschusses (TA). Und die Werkleitung des Eigenbetriebs Stadtwerke Schorndorf Bäderbetriebe ist dann beauftragt, den Betrieb der Bäder im Jahr 2023 gemäß den vom Gemeinderat am 17. November beschlossenen Varianten fortzuführen.

Die Drähte bei den Schorndorfern laufen heiß, nicht nur, dass sich viele Einwohner echauffieren ob der geplanten Maßnahmen, auch die Fraktionen ruft es schon vor der Sitzung des TA auf den Plan.

Der FDP-Ortsverband beispielsweise: „Weder die dauerhafte Schließung der Freibäder in Buhlbronn und Schlichten (Variante 1) noch die Komplettschließung Bäderbetriebe mit Ausnahme Lehrschwimmbecken (Variante 3) oder gar die Schließung des Hallenbades in der Ferienzeit (Variante 4) sind akzeptabel“, heißt es in einer Pressemitteilung. In den letzten Jahren seien enorme Anstrengungen, vor allem auch in den Teilorten durch die engagierte Bürgerschaft unternommen worden, um gerade die kleinen Freibäder am Leben zu erhalten. Einsparungen seien sicher unumgänglich, aber nicht durch eine „dauerhafte“ Schließung der Freibäder in Buhlbronn und Schlichten.

Auch die Kinder müssten weiterhin die Möglichkeit haben, das Schwimmen in den städtischen Bädern zu erlernen. Hierzu reiche es aber nicht aus, dass nur das Lehrschwimmbecken geöffnet bleibt. Denn das im Schwimmunterricht Erlernte müsse auch geübt werden. „Es wäre fatal, wenn diese Möglichkeit für einen sehr langen Zeitraum nicht mehr bestehen sollte.“ Auch in wirtschaftlicher Hinsicht sei zu bedenken, dass die Stadt in den letzten Jahren sehr viel Geld in die Bäder investiert habe. „Diese Investitionen sollen auch weiterhin den Bürgerinnen und Bürgern von Schorndorf zugutekommen. Sparen ja, aber vernünftig und keine Schnellschüsse.“

"Eine Schließung darf nicht mal angedacht werden!"

Zeitungsleser Ulrich Eisenbraun ist Stamm-Bade-Gast im Oskar-Frech-Bad und hat einige Zeilen an die Redaktion gesendet: „Eine Schließung darf nicht mal angedacht werden!“ Kinder dürften zum Beispiel nicht darunter leiden, dass keine Schwimmkurse mehr stattfinden: „Der Sportunterricht in Schorndorfer Schulen ist derzeit massiv reduziert durch die Belegung der Sporthallen mit Flüchtlingen, infolgedessen sollte der Sport wenigstens in den Hallenbädern stattfinden."

„Auch ältere Herrschaften, Menschen mit Handicaps und eingeschränkter Mobilität sind auf die Wasser-Bewegungstherapie zur Gesunderhaltung dringend angewiesen“, so Eisenbraun weiter und er fügt an: „Nach einem Jahr Schließung und Stillstand der Technik wäre das Bad technisch gar nicht mehr ohne Neuinvestitionen zu starten, weil vieles oxidiert und defekt wäre!“