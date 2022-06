Schorndorf: Gospelchor Chocolate will am Freitag (1.7.) die Stadtkirche füllen

In Vor-Corona-Zeiten hätte der CVJM-Gospelchor „Chocolate“ überhaupt keine Mühe gehabt, die 900 Plätze der Stadtkirche beim Konzert am SchoWo-Freitag zu füllen. Doch in diesem Jahr ist alles anders: Damit die Gospelsänger der Jugendmusikschule keine Konkurrenz fürs Jubiläumskonzert am Freitag, 15. Juli, in der Künkelinhalle machen, ist der „Chocolate“-Auftritt in der Stadtkirche auf Freitag, 1. Juli, vorverlegt – und der Kartenvorverkauf nach zweieinhalb Jahren Corona-Zwangspause ernüchternd.

Mehr als 370 Tickets, berichtet Nathanael Fuchsloch vom Leitungsteam, waren Anfang der Woche noch nicht verkauft. Damit kann der Gospelchor, der in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen feiert, gerade mal die Kosten für den Chorleiter Klaus „Eddy“ Ackermann, den Auftritt der Profimusiker und den Einsatz der Techniker bezahlen. Und dabei sollte der Erlös des Benefizkonzerts eigentlich dem Förderverein „Der bunte Kreis“ aus Schwäbisch Gmünd zugutekommen, der sich um schwerkranke Kinder, auch aus der Ukraine, kümmert. Um als Chor auch finanziell über das nächste halbe Jahr zu kommen, „müsste die Kirche zu dreiviertel gefüllt sein“, sagt Fuchsloch, weiß aber auch, dass es im Moment ein Überangebot an Veranstaltungen gibt. Darum freuen sich die fast 40 Sängerinnen und Sänger über jeden Konzertbesucher – und auch darauf, „endlich mal wieder auf der Bühne stehen zu können“.

Mit einem ersten Benefizkonzert am vergangenen Sonntag, 25. Juni, im Prediger in Schwäbisch Gmünd ist „Chocolate“ ins Jubiläumsjahr gestartet. Das Programm „Summer alive“ wird am Freitag, 1. Juli, von 20 Uhr an auch in der Stadtkirche zu erleben sein – mit Songs wie „Total Praise“ oder „Let Me Fly“ von der aktuellen CD, aber auch mit Liedern wie „You’re the Voice“ und „Everybody’s Talking“, die in den Anfangszeiten des Chores angesagt waren.

Musik soll erden und verbinden

Dass der Chor das Konzert mit einer abgewandelten Version von John Lennons „Imagine“ und der Zeile „All we are saying is give peace a chance“ abschließt, ist für Nathanael Fuchsloch dabei ein klares Statement für den Frieden. Gleichzeitig will der Chor den Menschen mit dem Konzert einen Ort geben, wo sie in der aktuellen Krisensituation „abschalten und genießen können“. Musik, davon ist Fuchsloch überzeugt, kann erden und verbinden.

Und weitere Auftritte sind in diesem Jahr geplant: am Samstag, 24. September, und Sonntag, 25. September, jeweils 20 Uhr, beim Jubiläumskonzert „Chocolate alive“ in der Künkelinhalle. Gründungsmitglieder sind eingeladen. Mit dabei wird auch der erste „Chocolate“-Chorleiter Ernst Groß sein und Ines Schobert, die extra aus Norddeutschland anreist, um mit Nathanael Fuchsloch die Moderation zu übernehmen. Geplant ist außerdem das Weihnachtskonzert „Christmas alive“ am 16. Dezember in der Stadtkirche und am 17. Dezember im Schönblick in Schwäbisch Gmünd. Öffentlichkeit bekommt der CVJM-Gospelchor auch mit einem Beitrag in Deutschlandfunk Kultur: Am 12. Juli wird „Chocolate“ dort als „Chor der Woche“ vorgestellt. Und am SchoWo-Sonntag ist „Chocolate“ dann vormittags auf der Marktplatzbühne zu erleben.

Info

Karten für das Benefizkonzert „Summer alive“ – am Freitag, 1. Juli, 20 Uhr, in der Stadtkirche - gibt es online unter https://www.chocolate-gospelchoir.de/shop/ sowie beim MKT-Ticketshop. Karten gibt es zwischen 13,90 und 19,90 Euro.