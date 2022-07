Schorndorf: Grabenstraße wird zur Einbahnstraße

Das Remstalwerk kommt mit den Aufgrabungsarbeiten im Rahmen der Verlegung neuer Leerrohre durch das Schorndorfer Stadtgebiet gut voran. Die beauftragte Firma Fischer Bau fährt nun mit dem nächsten Bauabschnitt fort.

Der neue Abschnitt befindet sich ab Montag, 18. Juli in der Grabenstraße zwischen der Einmündung Bismarckstraße und dem Kahlaer Platz. Die Ausführung dieses Abschnitts dauert voraussichtlich bis Freitag, 5. August.

Umleitungsstrecke ausgeschildert

Es gibt wie bei den bisherigen Bauabschnitten eine Umleitungsstrecke, die wie gewohnt ausgeschildert ist. Da die Grabenstraße zwischen Bismarckstraße und Kahlaer Platz nur einseitig aus Richtung der Heinkelstraße befahren werden kann (Einbahnstraßenregelung), gibt es eine Umleitung vom Kahlaer Platz kommend über die Mittlere Uferstraße in die Waiblinger Straße. In der Grabenstraße können während der Baumaßnahmen durch die halbseitige Sperrung die Parkbuchten auf der Bahn zugewandten Seite nicht verwendet werden.

Im Anschluss folgen weitere Bauabschnitte. Ganz am Ende der Baumaßnahmen werden in die Leerrohre neue 30-Kilovolt-Leitungen eingezogen. Sie dienen der Verbindung des Umspannwerks der Netze BW GmbH in der Göppinger Straße mit dem Umspannwerk des Remstalwerks in Winterbach.