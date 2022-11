Schorndorf: Handgefertigte Strohsterne aus Anke’s Strohstübl

Was fasziniert die Menschen an den handgefertigten Strohsternen, Engelsfiguren und Strohkugeln von Anke Fercho? Laut der 66-Jährigen gehören das Material und die Motive zur weihnachtlichen Tradition. „Sterne stehen für Klarheit“, sagt die Kunsthandwerkerin. Ihre Strohsterne werden auf kirchliche Christbäume gehängt und schmücken auch die Fenster zu Hause. Als Dekorationsartikel erwecken sie bei dem Betrachter weihnachtliche Vorfreude.

Seit zwölf Jahren betreibt die Schorndorferin ihre eigene Werkstatt „Anke’s Strohstüble“ an der Gewandäckerstraße 15 in Schorndorf Weiler. Die Stroharbeiten verkauft sie in ihrem Onlineshop.

Die Nachfrage und der damit verbundene Stress steigen ab Oktober und halten bis Januar an. Von Frühling bis Sommer bereitet sie ihre Ware für die nächste Wintersaison vor. „Ich bekomme Anfragen von Kirchen und Firmen.“ Ihre bislang größte kirchliche Anfrage: 35.000 kleine Sterne.

Von der Arzthelferin zur selbstständigen Kunsthandwerkerin

Wie Anke Fercho zu dieser Tätigkeit kam? Mit 16 Jahren machte sie eine zweijährige Ausbildung zur Arzthelferin und arbeitete anschließend in einer Arztpraxis in Beutelsbach. Ihr heimlicher Wunsch war jedoch ein anderer: „Meine Eltern wussten es nicht, aber ich wollte Handarbeitslehrerin werden.“ Bereits mit jungen Jahren unterstützte Anke Fercho ihre Mutter dabei, aus Stroh Sterne zu formen: „Ich habe ihr manchmal geholfen, weil mir die Vielfältigkeit und das Material sehr gefallen haben.“

Ihre Mutter war Heimarbeiterin bei „Strohhex“ in Winterbach, dort fertigte sie zusammen mit anderen Heimarbeiterinnen die Strohsterne und Figuren an, die weltweit verkauft wurden. 1998 gab die 66-Jährige ihren Beruf als Arzthelferin auf: „Es hat sich eine andere Gelegenheit ergeben.“ Als es zum beruflichen Wechsel kam, „habe ich meine Mutter gefragt, ob sie mir das eine oder andere zeigen kann. So habe ich mir das Handwerk angeeignet“.

Wie sieht das Herstellungsverfahren der Strohsterne aus? „Ich sortiere das Stroh und weiche es mit Wasser ein. Im feuchten Zustand ist das Stroh gut formbar.“ Damit die großen Sterne ihre runde Form erhalten, benutze Fercho als Hilfestellung Schablonen. So könne sie auch das Material an den richtigen Stellen knicken. Um die Strohringe anzufertigen, nehme sie Holzzylinder, um die sie das Stroh herumspannt. Für die verschiedenen Sternmotive gibt es Scheiben. „Ich mache viele kleine Sternchen und setze sie dann zusammen.“ Deshalb könne sie nicht sagen, wie viel Zeit sie für die Anfertigung eines großen Sternes braucht. Oft produziere sie fünf bis zehn Sterne gleichzeitig. „Es geht gewaltig auf die Finger, das Schneiden ist für die Augen auch anstrengend.“

Fehlkonstruktionen unterlaufen Fercho auch – diese repariert sie auf Anfrage ihrer Kunden oder wandelt das Muster um. So entstand auch ihr Lieblingsstück: die große Sonne. „Das Motiv ist etwas Besonderes. Mein Mann kam auf die Idee, den Kranz an den äußeren Ecken zu erweitern.“ Momentan bietet sie 40 bis 50 verschiedene Produkte an.

Verrückte Atmosphäre

Verschiedene Kreationen können Interessenten nicht nur im Stüble finden: „Ich stelle auf Kunsthandwerkermärkten aus“, sagt sie. Seit 2007 nimmt sie an der Kunsthandwerksausstellung in Schwäbisch Hall teil: „Mir gefällt die verrückte Atmosphäre. Es wird mittelalterliche Musik gespielt, hausgewürzter Glühwein getrunken und es werden Kinderlieder gesungen.“

Ihr Mann Herbert Fercho hilft alle Jahre wieder mit dem Aufbau ihres Standes und ist mittlerweile bei den anderen Ausstellern als der „Strohmann“ bekannt. Neben „Schmuck, Keramik und Stoffen“ werden die Weihnachtsartikel der Schorndorferin angeboten.

Inspirieren lässt sich die Rentnerin durch die Adventszeit: „Ich laufe gerne durch die Weihnachtsmärkte und hole mir Anregungen.“ Zusammen mit ihren drei Kindern und fünf Enkeln wird an Weihnachten zusammen musiziert und sogar zweistimmig gesungen. „Es ist sehr minimalistisch “, sagt die Kunsthandwerkerin, die mit ihren Sternen auch selbst die Fenster schmückt.