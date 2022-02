28 Jahre lang lag der Mini-Amboss, den Hans Erhardt in seiner Mechaniker-Lehre bei AEG in Bad Cannstatt anfertigen musste, in der Schublade. Heute ist er das Herzstück einer Schmiede, an deren Auf- und Unterbau der 75-jährige Weilermer in den vergangenen Jahrzehnten so fleißig und ideenreich geschafft hat, dass er jetzt seine eigene Werkstatt aufstocken müsste, um weitermachen zu können: Vor fünf Jahren kamen zur Schmiede im Puppenhaus-Format zwei Stockwerke mit Wohn- und Schlafzimmer, Küche