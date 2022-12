Schorndorf-Haubersbronn: Gibt es bald ein neues Baugebiet in einer Schutz-Zone?

Am Rande von Haubersbronn liegt eine arten- und im Sommer blütenreiche Mähwiese, die Lebensraum für viele Tierarten bietet. Nun könnte ein Teil der geschützten FFH-Wiese ein neuen Baugebiets werden. FFH-Gebiete bilden gemeinsam mit den Europäischen Vogelschutzgebieten das Netzwerk Natura 2000. Laut Stadtentwicklungsleiterin Franziska Haist ist Bauen dort grundsätzlich möglich, wenn ein Bebauungsplan vorliegt. Allerdings müssten Ausgleichsmaßnahmen vorgenommen werden, die vom Regierungspräsidium genehmigt werden müssten. „Nicht ganz unüblich, aber natürlich deutlich aufwendiger als ein Baugebiet ohne erhöhten Schutzbedarf.“

Die Haubersbronner wünschen sich ein Baugebiet

Wie in allen Schorndorfer Teilorten wünscht man sich in Haubersbronn mehr Entwicklungsmöglichkeiten als nur die Baulücken im Ort – sprich ein neues Baugebiet. Nun könnte ganz ähnlich wie in Miedelsbach im beschleunigten Verfahren nach Paragraf 13 b aus einem Teil des 12.600 Quadratmeter großen Gebiets am Rande von Haubersbronn ein Wohngebiet werden. Der Paragraf, der bald auslaufen wird, macht’s möglich, auch im Außenbereich den Bau kleinerer Wohngebiete zuzulassen, wenn sie einen direkten Anschluss an die bestehende Wohnbebauung haben.

Erschließung über die Welzheimer-Wald-Straße

Ob der Bebauungsplan für ein neues Wohngebiet auf den Weg gebracht werden soll, darüber hat der Technische Ausschuss in seiner jüngsten Sitzung durchaus kontrovers diskutiert. Das Gebiet befindet sich im Nordwesten von Haubersbronn zwischen der Welzheimer-Wald-Straße im Westen, dem Anliegersträßchen Nußtobel im Süden und einem Feldweg im Norden. Auf zwei Seiten schließen sich Wohnhäuser an, im Norden und Osten liegen landwirtschaftliche Flächen, die teilweise als Streuobstwiesen genutzt werden. Die Erschließung wäre über die Welzheimer-Wald-Straße möglich, Bushaltestellen und ein Bahnhof der Wieslauftalbahn liegen in einer Entfernung von 600 Metern.

Der Knackpunkt: Das Plangebiets ist eine FFH-Mähwiese, die als geschütztes Biotop zu bewerten ist. Noch gibt es keine artenschutzrechtliche Untersuchung, der genaue Ausgleichsbedarf für eine Bebauung wurde noch nicht ermittelt. „Wir brauchen aber eine mindestens so große Ausgleichsfläche in der Nähe“, erklärte die Fachbereichsleiterin in der Sitzung. Nur in Ausnahmefällen könne die Ausgleichsfläche auch weiter weg liegen. Eine Ausnahme, die mit dem Landratsamt abgestimmt werden müsste. Doch die Zeit drängt, der Paragraf läuft aus, weshalb Franziska Haist vorschlug, dem Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan jetzt zuzustimmen und zu einem späteren Zeitpunkt zu entscheiden, ob das Baugebiet tatsächlich kommen soll.

Eine Stadt, die klimaneutral werden will, möchte ein Schutzgebiet bebauen?

Doch schon jetzt war die Skepsis groß im Gemeinderatsausschuss. Schon der Ausgleich beim Bau des Stadtwerke-Gebäudes sei nicht möglich gewesen, erinnerte Kirsten Katz, Ortschaftsrätin in Haubersbronn und Stadträtin der Grünen: „Wie soll das dann jetzt gelingen?“ Bemerkenswert fand Andreas Schneider den Vorstoß der Verwaltung. Die Stadt habe sich Klimaneutralität auf die Fahnen geschrieben und wolle jetzt an ein FFH-Gebiet rangehen. Schorndorf sei bekannt für seine Nicht-Ausgleichmaßnahmen, sagte er und meldete schon jetzt Zweifel an, dass eine Ausgleichsfläche überhaupt gefunden werden könne und dann auch gepflegt werde. Eine klare Absage kam auch von Marcel Kühnert (SPD): „Wir müssen überlegen, ob wir weiter Grünflächen versiegeln wollen“, sagte er. Stark für das neue Baugebiet machte sich die Haubersbronner Ortschaftsrätin und FDP/FW-Stadträtin Sabine Brennenstuhl: Das Baugebiet sei wichtig für junge Familien, betonte sie, und sei zudem die letzte Möglichkeit im Ort: Das 13-b-Programm laufe aus, dann habe sich das Thema erledigt. Auch in Miedelsbach sei das Baugebiet beim Netto-Discounter deshalb vorgeschlagen worden.

Wie berichtet soll in Miedelsbach auf der Fläche neben dem Netto-Markt ein Wohngebiet entstehen. Wohnungen stehen laut Ortsvorsteher Thomas Rösch zwar leer im Ort, doch die Eigentümer vermieteten nicht. Die Folge: „Viele ziehen weg, weil sie im eigenen Ort keine Wohnung finden.“ Obwohl auch dieses Baugebiet umstritten ist, hatte der Gemeinderat mit gerade mal einer Gegenstimme für das neue Baugebiet votiert. Allerdings handelt es sich in Miedelsbach um kein FFH-Gebiet, sondern lediglich um ein Areal im Außenbereich.

Das Baugebiet in Miedelsbach werde auch nicht für junge Familien entwickelt, sondern weil der Ort Entwicklungsmöglichkeiten brauche, betonte die Miedelsbacher Ortschaftsrätin und Grünen-Stadträtin Friedericke Köstlin. Ein Schutzgebiet wollte sie einer Bebauung nicht opfern. In Haubersbronn seien eigentlich zwei Gebiete im Fokus gestanden, erinnerte sie. Wieder einmal fehle ein Stadtentwicklungsplan.

Für Andreas Schneider ist es auch eine Frage der Gerechtigkeit

Für Manfred Bantel (CDU) ist das Ziel klar: „Wir wollen die Teilorte stärken“, sagte er. Worauf Andreas Schneider wissen wollte, was man dann den Leuten in Schlichten sagen wolle, die bekanntlich ebenfalls ein Baugebiet und Entwicklungsmöglichkeiten in ihrem Ortsteil einfordern. „Ihr könnt hier nicht erweitern“, appellierte Schneider an seine Kollegen. „Das ist auch eine Gerechtigkeitsfrage.“ Auch wenn es immer mehr Menschen gebe: Immer weiter zu bauen, sei verfehlt. „Wie soll man die Natur schützen?“, fragte Schneider, der das FFH-Gebiet gänzlich unbebaut lassen will. CDU-Chef Hermann Beutel schlug vor, das Baugebiet zu verkleinern und eine östlich gelegene Fläche als Ausgleichsfläche zu nutzen. Dabei handelt es sich laut Franziska Haist aber ebenfalls um eine FFH-Wiese ...

Der Ausschuss hat die Aufstellung des Bebauungsplans mehrheitlich empfohlen. Zustimmen muss noch der Gemeinderat.