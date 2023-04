Schorndorf-Haubersbronn: Neue Farbkombination am Osterbrunnen

Die Osterfeiertage stehen bevor: In diesem Jahr überrascht der Osterbrunnen in Haubersbronn die Bürgerinnen und Bürger mit einer neuen Farbkombination an den gebundenen Bögen aus blauen und gelben Ostereiern.

Die Farben erinnern an die Ukraine. Diese Farbwahl habe damit aber nichts zu tun, lässt Friederike Veil-Rupp vom Förderverein zur Erhaltung und Entwicklung der Dorfgemeinschaft Haubersbronn wissen: „Wir hatten an der alten Osterbrunnenvariante schon mal die Farben, aber seit 2020 haben wir die neue Variante mit vier Bögen und da gab es bisher nur gelb-orange und nun haben wir für dieses Jahr Ketten in blau -gelb für unsere Bögen erstellt.“

Erstmals seien die Bögen zudem von einer Krone geziert, ebenfalls mit verschiedenem Grün gebunden und mit vielen verschiedenen handbemalten Ostereiern bestückt. Das fließende Wasser im Brunnen rundet das Ganze ab, teilt Friederike Veil-Rupp mit.

Das Osterbrunnen-Team des Fördervereins Haubersbronn hatte viele kreative Stunden für die Umsetzung der Neuerungen und der anschließenden Gestaltung eingelegt. „Hierbei waren viele helfende Hände und fachliche Unterstützer unverzichtbar“, so Veil-Rupp. An dieser Stelle gehe ein besonderes Dankeschön an STW-Schweißtechnik Wieslauf GmbH für die wertvolle Hilfe bei den Schweißarbeiten an der Krone und an Petra Neef für die Unterstützung bei der Gestaltung der Ostereier für die Krone und der Bereitstellung der gesamten Malutensilien. Ebenfalls ein herzliches Dankeschön möchte der Förderverein an Renate und Klaus Aupperle und an Ursel Nothdurft loswerden, „ohne deren unermüdlichen Einsatz und Engagement es dieses Projekt nicht geben würde“. Und natürlich geht der Dank auch an „all die fleißigen Helferlein vor und hinter den Kulissen“.

Einige Tage geschmückt

In Haubersbronn wird der Brunnen einige Tage geschmückt bleiben – auch in der Hoffnung, dass ihn niemand beschädigt, wie in Schorndorf auf dem Oberen Marktplatz. Wie berichtet, hatten dort Unbekannte vermutlich in der Nacht auf Donnerstag, 30. März, viele bunte Plastikeier von den Ketten gerissen und auch einen Hasen gestohlen. Die Hoffnung, dass die Webcam der Stadt etwas aufgezeichnet haben könnte, hatte sich schnell zerschlagen: Die Kamera mache nur Live-Aufnahmen, die man „im Internet eins zu eins sehe, aber keine festgehaltenen Bilder“, teilte Pressesprecherin Claudia Lösler mit. Die Stadtverwaltung beziehungsweise das Citymarketing hat in Absprache mit den Schorndorfer Landfrauen Anzeige gegen unbekannt bei der Polizei gestellt.

Die Schorndorfer Landfrauen haben sich entschieden, den Osterbrunnen mit seinen „Blessuren“ für dieses Jahr so zu lassen. Neue Schnüre mit dem Osterschmuck hänge man nicht mehr auf: Der Osterbrunnen bleibt jetzt, wie er ist. Alles andere wäre viel zu zeitaufwendig.

Und die zersplitterten Ostereier, die im Brunnen liegen, könne man eh erst beim Abbau entfernen, denn dafür müsse das Gitter abmontiert werden.

Ob man diejenigen findet, die für diesen Schaden verantwortlich sind: ungewiss. Aber wenn, dann haben die Landfrauen schon eine Lektion bereit: „Wenn wir herausfinden, wer es war, dürfen diejenigen die nächsten Ostereier auffädeln – das ist nämlich ein Heidengeschäft.“