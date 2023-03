Schorndorf: Hotel Reich an der Rems wird erweitert, Bordellanfrage ist vom Tisch

Weil immer mehr Hotels dichtmachen, steigt die Nachfrage nach den verbleibenden Zimmern stark an. Viele Hotels haben die Corona-Krise nicht überstanden oder werden altersbedingt dichtgemacht. Im ehemaligen Hotel zur Mühle in Urbach entsteht derzeit eine Flüchtlingsunterkunft für 80 Personen, schon vor Jahren wurde das Best Western Hotel in Winterbach in eine Flüchtlingsunterkunft umfunktioniert. Das wirkt sich aus: „Weil immer mehr Hotels zumachen, steigt die Nachfrage bei uns“, sagt Volker Reich, Inhaber des Hotels Reich an der Rems. Angesichts der gestiegenen Nachfrage plant er nun eine Erweiterung seines Hotels in Schorndorf. Auf dem Dach des Gebäudes soll – vorausgesetzt, die Statik lässt es zu – eine weitere Etage entstehen und dort sollen rund 20 Doppelzimmer gebaut werden. Die Frage, ob an dieser Stelle womöglich ein Bordell entsteht, ist damit vom Tisch.

Großes Restaurant an der Rems

35 Doppelzimmer, eine große Ferienwohnung und ein Restaurant mit einer Terrasse in Richtung Rems gehören derzeit zum Hotel Reich an der Stuttgarter Straße. Das Hotel unter der Betriebsleitung von Gabi Mezger ist nach Angaben Reichs stark nachgefragt: unter der Woche von Geschäftsleuten, am Wochenende von Hochzeitsgesellschaften und für andere Familienfeste, die in dem großen Restaurant unter der Leitung von Küchenchef Joachim Kiock gefeiert werden. „Von März bis Oktober haben wir an jedem Wochenende Feiern“, sagt Volker Reich. Im Gegensatz zu seinem Hotel am Ebnisee, an dessen Ufer er ein zweites Hotel unterhält, ist Reich eigenen Worten zufolge in Schorndorf auch personell gut aufgestellt.

Zwei Anfragen für ein Bordell

Die Hotelerweiterung war für Volker Reich nicht die einzige Option. Da das Areal nahe der Bundesstraße bestens erreichbar ist, ist es offenbar nicht nur als Hotel gut geeignet, sondern auch ideal aus Sicht von Bordellbetreibern. „Es gab zwei Anfragen für ein Bordell, einer der Interessenten war aus der Schweiz“, berichtet Volker Reich. Dass die Lage für dieses Gewerbe ideal gewesen wäre, weiß auch Reich. Letzten Endes habe er den Verkauf aber seiner Familie nicht zumuten wollen. Zudem sei er ein seriöser Geschäftsmann, der seinen guten Ruf behalten und auch seinen Mitarbeitern den Job erhalten wolle.

Für die Aufstockung des Hotels und die damit verbundene Bebauungsplanänderung hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung nun grünes Licht gegeben. Damit wurden die planungsrechtlichen Grundlagen zur Aufstockung des Gebäudes auf vier Vollgeschosse gelegt. Zudem soll damit eine städtebauliche Ordnung am westlichen Stadtgebiet festgelegt werden. Für das ortsbildprägende Grundstück, das für die Innenstadt relevant sei, sollen die planungsrechtlichen Grundlagen geregelt werden. Der bisher geltende Bebauungsplan aus dem Jahre 1931 bestimmt für diesen Bereich lediglich eine Baulinie, die Zahl der Geschosse war nicht festgelegt. Das Gebiet wird als Gewerbegebiet festgesetzt. Tankstellen, Sportanlagen, Kirchen, Kultur- und Veranstaltungshallen sind ebenso ausgeschlossen wie Vergnügungsstätten, Einzelhandel, Wettbüros, Sexshops und Bordelle.

Parallel zur Aufstellung des Bebauungsplans „Alter Baumwasen“ hat der Gemeinderat eine Veränderungssperre beschlossen. Diese sei besonders im Hinblick auf eine Nutzungsänderung des Grundstücks erforderlich, da für diesen Bereich kein qualifizierter Bebauungsplan vorhanden sei und die Einzelhändler in der Innenstadt geschützt werden sollen.

Ein Hotel, um ein Bordell zu verhindern

2014 hatte Volker Reich das „Hotel an der Rems“ übernommen, nachdem es nach dem Tod der bisherigen Inhaberin und Hotelgründerin Gisela Schloz kurzfristig leer gestanden hatte. Diese hatte das Hotel einige Jahre zuvor vor allem deshalb gebaut, um ein Bordell zu verhindern, das laut Bebauungsplan möglich gewesen wäre. Die Bordellpläne hatten hohe Wellen geschlagen.