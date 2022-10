Schorndorf: In Schlichten gibt es eine neue Boule-Bahn

Elf engagierte Frauen und Männer, 74 Arbeitsstunden, zehn Tonnen Kies und ebenso viel Tonnen Sand: Mit Eigeninitiative, Einsatz und Muskelkraft ist binnen zwei Monaten am Ortsrand von Schorndorf-Schlichten eine Boule-Bahn gebaut worden. Jetzt haben Oberbürgermeister Bernd Hornikel und die Schlichtener die Bahn mit einem Fest und ein paar Partien Boule eingeweiht. Es soll ein neuer Treffpunkt für die Dorfgemeinschaft sein, sagte Ortsvorsteher Felix Auwärter, der selbst tatkräftig beim Bau angepackt hat.

2018 hatte sich Boule offiziell für die Olympischen Spiele 2024 in Paris beworben. Die Bewerbung wurde im Februar 2019 abgelehnt. In Schlichten hat das Spiel mit den Kugeln, das von der Taktik und Spielanlage her dem Curling ähnlich ist, nun eine neue Heimat gefunden. Eine Boule-Bahn sei vielleicht ein kleines Projekt, sagte OB Hornikel: „Aber mir sind kleine Projekte, die in die Tat umgesetzt werden, lieber als irgendwelche Luftschlösser, die nie realisiert werden.“

Dass die Bahn gegenüber dem Abenteuerspielplatz allein mit ehrenamtlichem Engagement entstand, sei zudem „einfach wunderschön“. Auch die Schlichtener freuen sich. Die Eröffnung der Boule-Bahn wurde - ganz französisch - mit Sekt, Käse und Rotwein gefeiert.

Der erste Wurf des Schweinchens, der kleinen Zielkugel, gebührte OB Hornikel. Der Rathauschef schlug sich wacker, sein Team gewann den Auftakt auf der neuen Anlage, was allerdings weniger dem Oberbürgermeister als vielmehr den zielgenauen Würfen von Simone Halle-Bosch von der Fachstelle Bürgerschaftliches Engagement zu verdanken war. „Sie hat uns ja auch die ganze Zeit seitens der Verwaltung begleitet“, sagte der Ortsvorsteher Auwärter mit einem Augenzwinkern.

Weiteres Geld fürs Drumrum

Die von den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern gebaute Boule-Bahn ist Teil des Projekts „Schorndorfer Ortsteile gemeinsam (be)leben“, das mit insgesamt 20.000 Euro vom Ministerium für Ernährung, ländlichen Raum und Verbraucherschutz gefördert wird. Das Geld vom Land wird gleichmäßig auf alle Ortsteile verteilt, und eine Umfrage unter den Dorfbewohnern hatte ergeben, dass sie ihren Anteil am liebsten in eine Boule-Bahn stecken würden. Da die Schlichtener ihre Boule-Anlage aus eigenen Kräften gestemmt haben, bekommen sie jetzt noch Geld, um die Umgebung des Platzes schöner zu gestalten. „Die Lage ist ja schon unbezahlbar“, sagte Bernd Hornikel mit Blick auf Wald, Wiesen und Felder rundherum.