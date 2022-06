Schorndorf: Indische Küche im ehemaligen „Deutschen Haus“

Italienisch, griechisch, türkisch, französisch, asiatisch, mexikanisch, amerikanisch und natürlich deutsch wird in den Restaurants und Bistros in Schorndorf gekocht – und neuerdings auch indisch. Nachdem das „Deutsche Haus“ nach dem Auszug der ehemaligen Pächter zwei Monate lang leergestanden hat, hat der Inder Kaur Balvinder in der Sonnenscheinstraße das „Taj Mahal“ eröffnet. Der 51-Jährige betreibt bereits in Oberstdorf im Allgäu ein indisches Restaurant. Urlauber aus Schorndorf, die von seiner Küche angetan waren, hatten ihn auf das „Deutsche Haus“ aufmerksam gemacht – und Kaur Balvinder hatte nicht lange gefackelt und den Mietvertrag unterschrieben.

Indische Fächer und Sonnenschirmchen

„Gäste von hier haben mich gefragt, ob ich nach Schorndorf kommen will“, erzählt er vergnügt. Er wollte - und hat damit jetzt zwei Lokale. Das „Taj Mahal“ im Allgäu führt seine Frau nun alleine, die weiterhin mit den beiden Söhnen in Oberstdorf wohnt. Ihr Mann ist in Schorndorf in der Sonnenscheinstraße anzutreffen, wo er über dem Restaurant auch eine Wohnung hat. Das Lokal verfügt über 52 Plätze, dazu kommen 20 Plätze im Außenbereich. Im Gastraum sind die Tische mit roten und weißen Tischtüchern und Stoffservietten gedeckt. Die Wände sind mit Bildern von indischen Tänzerinnen und mit Fächern dekoriert. An der Decke hängen Sonnenschirme, die aufs heiße Klima in Indien verweisen.

Gekocht wird mit vielen Gewürzen und Aromen

Zu viert sorgen sie dafür, dass der Laden läuft: In der Küche kochen ein indischer Koch und eine Hilfskraft, Kaur Balvinder und sein Kellner Singh Sandeep sorgen für den Service. Gekocht wird mit vielen Gewürzen und Aromen, wobei Kaur Balvinder Wert darauf legt, zu betonen, dass indisches Essen keineswegs scharf sein muss. „Ich mache eine angenehme Schärfe“, versichert er. Die ayurvedischen Gewürze und Kräuter sorgten nicht nur für den Geschmack, sondern auch für eine gute Verdauung. Ente, Rind, Hühnchen, Lamm und Fischgerichte stehen auf der Speisekarte. Knoblauch, Ingwer und Curry, Mangos, Kokosmilch und Koriander sorgen für das gewisse Etwas. „Wir kochen frisch“, versichert Kaur Balvinder. Fleisch und Gemüse beziehe er aus der Metro, den Rest aus dem indischen Großhandel. Alle Speisen gibt es zum Mitnehmen, von 11.30 bis 14 Uhr wird eine Mittagskarte angeboten.

Die Urlauber, die Kaur Balvinder nach Schorndorf geholt haben, werden sich freuen, dass die Vermittlung geklappt und Schorndorf nun auch eine indische Küche hat. Froh ist aber auch Hausbesitzerin Theresia Kreis, in deren Familie sich das ehemalige „Deutsche Haus“ schon seit 1972 befindet. „Ich freue mich sehr, dass ich es so gut verpachten konnte“, sagt sie.

Seit 35 Jahren lebt er in Deutschland

Kaur Balvinder lebt seit 35 Jahren in Deutschland. Mit 16 Jahren kam er aus dem indischen Ambala zu seinem Onkel nach Frankfurt. „Damals konnte ich kein Wort Deutsch“, erinnert er sich. „Ich habe nichts verstanden.“ Der 16-Jährige fing in der Gastronomie an. Allerdings arbeitete er nicht in einem indischen Lokal, sondern als Pizzabäcker bei einem Italiener, weshalb er auch mit der italienischen Küche vertraut ist. 2001 zog er nach München und fing dort als Kellner in einem indischen Lokal an. Später eröffnete er zusammen mit seiner Frau das „Taj Mahal“ in Oberstdorf, das im Internet ausgeschrieben war. In Oberstdorf, erzählt er, hätten die Allgäuer anfangs ein bisschen gefremdelt, doch das habe sich schnell gegeben. Heute zählten nicht nur Oberstdorfer, sondern auch treue Touristen zu seinen Stammgästen. Seine Küche kommt offenbar an. So gut, dass er nun auch nach Schorndorf geholt worden ist.