Schorndorf: Jona Graf schafft Abi mit Bestnote 1,0 am Max-Planck-Gymnasium

Jona Graf aus Schornbach hat dieses Jahr am Schorndorfer Max-Planck-Gymnasium sein Abitur gemacht und dieses, wie nur eine weitere Mitschülerin, mit der Bestnote 1,0 bestanden.

Einen guten Schnitt hat er zwar erwartet, von der 1,0 war er dann aber doch selbst überrascht. Doch statt, Achtung Klischee, „typischerweise“ Medizin oder Rechtswissenschaften zu studieren, hat Jona Graf eher unübliche Zukunftspläne: Er möchte seinen christlichen Glauben vertiefen.

Der Glaube kam in der Schulzeit oft zu kurz

Eigentlich, so mag man meinen, hat ein Einserschüler keine „schwachen“ Fächer. Dem widerspricht Jona Graf aber: Gerade in den modernen Fremdsprachen habe er durchaus Schwächen gehabt. „Französisch habe ich abgewählt und Englisch gerade so hinbekommen.“

Seine Leistungskurse belegte er in Mathe, Chemie und Musik. Die Prüfungen sind offensichtlich sehr gut verlaufen. Denn bei der Notenbekanntgabe rechnete ihm sein Lehrer vor, dass durch die mündlichen Prüfungen in Deutsch und Geschichte eine 1,0 möglich sei. „Ich bin die Mündlichen so angegangen wie alles andere auch. Meine Philosophie war, aus jeder Prüfung etwas für mich mitzunehmen.“

Auf dem Abiball haben laut Jona Graf dann viele gefragt, ob er denn lieber Medizin oder Jura studieren möchte. Seine Antwort darauf habe einige erst mal verwundert. Denn sein Plan ist es, Theologie zu studieren. Bereits im vergangenen Jahr hat er die Entscheidung getroffen. „Das kommt aus meinem Glauben, ich sehe im Beruf des Pastors oder Pfarrers meine Aufgabe.“ Doch zunächst einmal will er für ein halbes Jahr eine Bibelschule im Rheinland-Pfälzischen Obernhof besuchen. Dort möchte er sich ab Oktober glaubenstechnisch weiterbilden und Grundlagen für sein Theologiestudium aufbauen. „Das kam in der Schulzeit oft zu kurz.“

Wo er studieren will, lässt Jona Graf noch offen

Bis es so weit ist, will Jona Graf seine Freizeit genießen. Außerdem spielt er Orgel und Klavier in einer evangelischen Freikirche und in Landeskirchen.

Wo und wie genau er Theologie studieren möchte, lässt er noch offen. Er berichtet, dass man dies sowohl klassisch an Universitäten als auch an Hochschulen studieren könne. Seine Entscheidung möchte er auch davon abhängig machen, was und wo seine Freundin studieren wird.

Im Theologiestudium muss man allerdings gleich drei alte Fremdsprachen lernen, nämlich Hebräisch, Altgriechisch und Latein. „Das wird spannend“, sagt Jona Graf grinsend, weil doch gerade Fremdsprachen seine Schwächen gewesen seien.

Zukünftige Oberstufenschüler und Abiturienten bekommen oft zu hören, dass sie sich nicht von den Lehrern und den Prüfungen verrückt machen lassen sollen.

Am Ende ist meistens alles nur halb so wild. Jonas Graf blickt ähnlich auf sein Abitur zurück: „Man muss sich bewusstmachen, wie viel Lebenszeit eine Klausur ist. Wie lange kamen mir die fünf Stunden Prüfung vor, jetzt ist es eine Erinnerung von fünf Sekunden.“

Er betont immer wieder, dass ihm sein Abitur nicht in den Schoß gefallen sei, er aber auch nicht unendlich viel gebüffelt habe. Vielmehr sei es ihm geschenkt worden. „Gott hat einen Plan für jeden Einzelnen, und jeder von uns hat sein Abi geschenkt bekommen“, sagt der junge Schornbacher.