Schorndorf: Künstler Hardy Langer an den Adventssonntagen in seinem Atelier

Der Schorndorfer Künstler Hardy Langer verkauft in seinem Atelier Hammerschlag 8 (im Hof der Manufaktur) an allen vier Adventssonntagen jeweils von 13-17 Uhr 44 kleine Kunstwerke für Menschen in Not aus seiner Serie „Der Preis der Dinge“.

Die Werke im Holzrahmen gerahmt und im Format 13x18 cm kosten 35 Euro, aus jedem Bildverkauf spendet der Künstler 30 Euro an Menschen in Not.

Jahrelang hatte Langer an ihn adressierte Überweisungsvordrucke von Hilfsorganisationen wie Amnesty International, der Welthungerhilfe oder Menschen für Menschen gesammelt und sie nun als Hintergrund für seine Kunstwerke benutzt. Darauf bringt er diverse luxuriöse Konsumgüter als Motive auf, die er dann noch überarbeitet.

„Bei jedem Preis, den wir für viele Luxusgüter zahlen, zahlen Menschen irgendwo auf der Welt mit, sei es durch geringe Löhne, Abbau von Ressourcen oder durch schlechte Arbeitsbedingungen“, sagt Langer. Die Besucher erwarten aber nicht nur die kleinen Kunstwerke, sondern auch ein Einblick in das Schaffen und die Arbeitsweise im Atelier von Hardy Langer, begleitet von einer Tasse Kaffee und Hefezopf.