Schorndorf: Künstlerin Nadine Schiek aus Korb in neuer Galerie "Narrenwerk"

Die neue Galerie „Narrenwerk“ in Schorndorf präsentiert noch bis Samstag, 17. Dezember, zeitgenössische Werke der Korber Künstlerin Nadine Schiek. Zu sehen ist eine Auswahl an Malereien und Collagen, die unter dem Titel: „Smell the flowers along your way“ in den vergangenen beiden Jahren entstanden sind. Dabei greifen die Bilder Worte, Begegnungen, kostbare Augenblicke, Zwischenmenschliches, Emotionen und Tagträumereien auf. Unsichtbares wird zur Form, zur Farbe, zum sichtbar gewordenen Gefühl. So auch im neuesten Bild: „Ich rieche Schnee“.

Die Voraussetzungen in der von Edin Arapovic gegründeten Galerie „Narrenwerk“ sind für die 46-Jährige ideal: Es wird ein überschaubarer, positiv aufgeladener Raum erschaffen.

Nadine Schiek arbeitet am liebsten mit Acrylfarben, Bleistift, Kugelschreiber und Ölkreiden. Kein Werk gleicht dem anderen, jedes erzählt eine andere Geschichte. Diese wird dem Betrachter jedoch nicht vorgegeben. „Wenn meine Bilder andere Menschen berühren, etwas in ihnen auslösen, ist das wunderbar. Dann schließt sich für mich der Kreis“, sagt die Künstlerin, die schon an einigen Einzel- und Gruppenausstellungen in der Region beteiligt war.

Die Ausstellung, die auch Rems-Bilder von Edin Arapovic zeigt, ist geöffnet: donnerstags und freitags von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr sowie am Samstag von 10 bis 14 Uhr. Die Künstlerin ist nachmittags und samstags vor Ort. Die Galerie „Narrenwerk“ ist in der Gottlieb-Daimler-Straße 23 in Schorndorf zu finden.