Schorndorf: Klimaentscheidgruppe für Deutschen Engagementpreis 2022 nominiert

Die Initiative Klimaentscheid Schorndorf ist für den Deutschen Engagementpreis 2022 nominiert. Zuvor, im Sommer 2021, ist die Gruppe bereits mit dem Ersten Preis des Buchholzer Nachhaltigkeitswettbewerbs ausgezeichnet worden und geht nun ins Rennen um den Preis der Preise für freiwilliges Engagement. Ausgezeichnet wurde der Klimaentscheid Schorndorf für das herausragende Engagement im Bereich Klimaschutz. Der besondere Einsatz für ein klimaneutrales Schorndorf bis 2035 erfährt für die Gruppe durch die Nominierung eine weitere Anerkennung.

Chance auf bis zu 10.000 Euro Preisgeld

Der Klimaentscheid Schorndorf hat die Chance bei der feierlichen Preisverleihung des Deutschen Engagementpreises am 1. Dezember 2022 in Berlin geehrt zu werden. Auf die Gewinnerinnen und Gewinner der fünf Kategorien Chancen schaffen, Leben bewahren, Zusammenhalt leben, Grenzen überwinden und Demokratie stärken warten Preisgelder in Höhe von je 5.000 Euro. Eine Experten-Jury bestimmt die Preisträgerinnen und Preisträger dieser Kategorien. Über den mit 10.000 Euro dotierten Publikumspreis stimmen die Bürgerinnen und Bürger im Herbst 2022 online unter www.deutscher-engagementpreis.de ab.

Im Klimaentscheid Schorndorf engagierten sich 15 Ehrenamtliche, die sich im Sommer 2020 zusammengefunden haben. Dörte Schnitzer von der Initiative erinnert: „Mit dem demokratischen Instrument Einwohnerantrag haben wir erreicht, dass sich die Lokalpolitikerinnen und Lokalpolitiker im März 2021 für die Klimaneutralität von Schorndorf bis 2035 ausgesprochen haben. Über diesen Erfolg haben wir uns sehr gefreut.“ Ein Jahr später wurde das Engagement der Gruppe dann mit dem Ersten Preis des Buchholzer Nachhaltigkeitswettbewerbs geehrt. Der Einsatz für ein zukunftsfähiges Schorndorf ist ungebremst, daher macht die Gruppe beim Deutschen Engagementpreis mit.

Dachpreis für Bürgerengagement

Der Deutsche Engagementpreis ist der Dachpreis für bürgerschaftliches Engagement in Deutschland. Er würdigt das freiwillige Engagement von Menschen in unserem Land und all jene, die dieses Engagement durch die Verleihung von Preisen unterstützen. Rund 650 Wettbewerbe und Preise gibt es in Deutschland für freiwilliges Engagement. Sie können ihre Preisträgerinnen und Preisträger für den Deutschen Engagementpreis nominieren. Ziel ist es, die Anerkennungskultur in Deutschland zu stärken und mehr Menschen für freiwilliges Engagement zu begeistern.

Initiator und Träger des seit 2009 vergebenen Deutschen Engagementpreises ist das Bündnis für Gemeinnützigkeit, ein Zusammenschluss von großen Dachverbänden und unabhängigen Organisationen des dritten Sektors sowie von Experten und Wissenschaftlern in Deutschland. Förderer sind das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, die Deutsche Fernsehlotterie und die Deutsche Bahn Stiftung.

Info

Weitere Informationen unter: www.klimaentscheid-schorndorf.de und www.deutscher-engagementpreis.de.