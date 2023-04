Schorndorf: Klimaschützerin Dörte Schnitzer und die Folgen der zerkratzten Autos

Erst die Ratlosigkeit um zerkratzte Autos mit Klimaschutz-Aufklebern auf den Karosserien. Dann das unerwartete Bekenntnis der Schorndorfer Klimaschützerin Dörte Schnitzer, dafür verantwortlich zu sein: Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat die Ermittlungen aufgenommen – und die 53-Jährige steht vor einem Scherbenhaufen.

Am Tag nach ihrer Stellungnahme fragen sich viele, wie es für Dörte Schnitzer, bis vor kurzem noch Mitglied der Gruppe Klimaentscheid, weitergehen wird. Begründet hat sie die Kratzer an den Autos mit ihrer Verzweiflung angesichts der offensichtlichen Dominanz von Autos auf den Schorndorfer Straßen. Fest steht: Die Taten werden persönliche, politische und strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

Dörte Schnitzer: "Ich will nicht mehr kämpfen"

Die ersten persönlichen Konsequenzen hat Dörte Schnitzer bereits gezogen: Ihr Engagement für den Klimaschutz hat sie aufgegeben. Nachdem sie sich gerade – unabhängig von ihrem sonstigen Engagement – als gelernte Seniorenassistentin selbstständig gemacht hat, will sie sich nun ganz auf ihre neue Arbeit konzentrieren. „Ich möchte keine Klimaaktivistin mehr sein“, sagt Schnitzer. „Ich will nicht mehr kämpfen.“ Schon vor einiger Zeit hat sie sich aus der Gruppe Klimaentscheid verabschiedet, die Gruppe selbst hat sich von den Zerstörungen an den Autos klar distanziert.

OB Hornikel: „Das Ganze ist eine Katastrophe für den Klimaschutz“

Letzteres hat unter anderem auch Oberbürgermeister Bernd Hornikel gefordert. Hornikel befürchtet, dass Schnitzers Aktionen nun auf die ganze Klimaentscheid-Gruppe projiziert werden könnten, er selbst sieht die Klimaschützer aufgrund einer einzelnen Person indes nicht diskreditiert. „Das Ganze ist eine echte Katastrophe für den Klimaschutz“, meint er.

Dörte Schnitzer müsse den Schaden wiedergutmachen, dem Thema Klimaschutz habe sie einen Bärendienst erwiesen. Wie viele in Schorndorf fragt auch der Oberbürgermeister: „Was geht in ihr vor? Wie ist das passiert?“ Fühlten sich Menschen nicht mehr gehört, hätten sie das Gefühl, machtlos zu sein? „Das ist keine Rechtfertigung, ich will das nicht schönreden“, stellt er klar. „Aber müssen wir genauer hinsehen?“

Dörte Schnitzer hat nach Bekanntwerden erwartungsgemäß viel Ratlosigkeit und Unverständnis geerntet, aber auch Unterstützung erfahren. „Die meisten Leute finden die Tat blöd, das kann ich nachvollziehen“, sagt sie. „Viele verstehen es aber trotzdem.“ Die Leute, glaubt sie, sähen die Verzweiflung hinter ihren Taten. „Ich habe mich mein Leben lang für die Menschen eingesetzt“, sagt die 53-Jährige. „Aber so können wir doch nicht weitermachen.“

Die Geschädigten um Verzeihung gebeten

Sie selbst hat die Geschädigten in ihrer Stellungnahme bereits um Verzeihung gebeten. „Es tut mir leid, dass ich den Menschen Schaden zugefügt habe“, sagt sie auch jetzt. Die Fahrzeuge habe sie willkürlich ausgewählt, ohne die Besitzerinnen und Besitzer zu kennen. „Ich habe das aus Verzweiflung getan, aber ich will das nicht mehr“, sagt sie: „Es entspricht mir nicht.“ Weil sie sich auch in Zukunft in Schorndorf nicht verstecken, sondern aufrecht durch die Straßen gehen möchte, will sie die Situation klären und den Geschädigten für Gespräche zur Verfügung stehen. Dass die Sache nun ans Licht kam, darüber ist sie auch ein bisschen froh: „Jetzt ist es raus. Ich bin wacklig, aber erleichtert.“

Und die strafrechtlichen Konsequenzen? Elf Besitzer zerkratzter Autos haben sich bisher bei der Polizei gemeldet, der finanzielle Schaden ist groß. Rechtsanwalt und CDU-Stadtrat Max Klinger, der einen der Geschädigten vertritt, schätzt ihn alles in allem auf 20.000 bis 30.000 Euro. Dörte Schnitzer hat bereits angekündigt, den materiellen Schaden wiedergutmachen zu wollen. Doch es geht auch um Sachbeschädigung, für die, je nach Ausmaß, eine Geldstrafe oder gar Gefängnis von bis zu zwei Jahren möglich ist.

„Eine Gefängnisstrafe ist bei Sachbeschädigung aber die absolute Ausnahme und kommt nur in besonderen Fällen in Betracht“, sagt Rechtsanwalt Daniel Grau von der Waiblinger Kanzlei Rabe/Arnold. Dörte Schnitzer habe die Taten aber eingeräumt, ihr Bedauern geäußert und bemühe sich um Wiedergutmachung. Grau hält es daher für wahrscheinlich, dass sie am Ende mit einer Geldstrafe davonkommt oder schlimmstenfalls mit einer Bewährungsstrafe rechnen muss.