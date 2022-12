Schorndorf: Kommen Windräder auf den Schurwald? Kooperation bereits vereinbart

Im Zuge der Energiekrise sind grüne Energien und allen voran auch die Windkraft erneut in den Fokus gerückt: Für einen Windpark auf dem Schurwald wurde eine Kooperation vereinbart. Im Rahmen der Haushaltsberatungen haben die Grüne Liste Schorndorf und die Gruppe Klimaentscheid nun auch die Fortführung der Untersuchung geeigneter Standorte in Schorndorf beantragt. Bei den möglichen Flächen geht es um die Gebiete Holzberg (WN 27), Brennten/Kaisersträßle (WN 35) zwischen Oberberken und Schlichten, Hörnle (WN 28) oberhalb von Haubersbronn und GP 01 bei Adelberg .

Ein guter Energiemix sei für eine sichere Versorgung notwendig, schreibt GLS-Chef Werner Neher in seiner Begründung für seinen Antrag. Da die Genehmigungsverfahren langwierig seien, müsse rechtzeitig begonnen werden, alle möglichen Standorte vorzubereiten.

Für die Gruppe Klimaentscheid, die die Untersuchungen ebenfalls wieder aufnehmen möchte, sind die Schorndorfer Klimaziele ohne den Ausbau der Windenergie schlicht nicht zu erreichen.

Kooperation verschiedener Stadtwerke

Die Stadtverwaltung zeigte sich grundsätzlich offen für die Anträge und plädierte dafür, das Thema im Technischen Ausschuss weiter zu verfolgen. Durch die aktuelle Energiekrise seien die Investitionen in erneuerbare Energien von großer Bedeutung. „Die Stadtwerke Schorndorf haben die Windkraft und Photovoltaik als strategisches Geschäftsfeld definiert“, erklärte Stadtwerke-Geschäftsführer Daniel Beutel auf Anfrage.

Für einen „Windpark auf dem Schurwald“ wurde am 14. November eine Kooperationsvereinbarung zwischen der EVF in Göppingen, der SWF Fellbach und den Stadtwerken Schorndorf über die gemeinsame Projektentwicklung des Windkraftstandortes Unterberken (GP 03) geschlossen. Der Projektplan sieht eine mögliche Baufertigstellung und Inbetriebnahme der Windkraftanlage in vier bis fünf Jahren vor. Alle vier genannten Standorte sollen in die Voruntersuchung aufgenommen werden. Zudem soll geprüft werden, inwieweit Investitionen in Erneuerbare- Energie-Projekte mittels Bürgerbeteiligungsmodellen realisiert werden können, kündigt die Verwaltung an.

Werner Neher drängt auf Tempo

Bis 2035 will Schorndorf klimaneutral werden: So lautete einmal das erklärte Ziel des Gemeinderats. Inzwischen wurden an der Realisierbarkeit wiederholt Zweifel angemeldet, vor allem seitens der CDU-Fraktion. Zurückhaltend äußerte sich CDU-Chef Werner Beutel auch in Bezug auf diesen Antrag. Die Stadtwerke hätten andere Aufgaben, sagte er im Technischen Ausschuss. Er halte die Untersuchung für wenig zielführend, da die Realisierung noch weit entfernt sei.

Werner Neher drängte dagegen auf mehr Tempo: „Wir müssen das jetzt entscheiden und uns jetzt damit befassen“, betonte der GLS-Sprecher. Eine Option seien künftig auch Photovoltaikanlagen auf Windkraftmasten. „Das muss man vorbereiten, um auch in der Bevölkerung Zustimmung zu erreichen.“

Priorität liegt auf dem ehemaligen Munitionsdepot

Auch für Stadtwerke-Geschäftsführer Daniel Beutel ist klar, dass er in die Voruntersuchung der Standorte einsteigen will: „Es ist schnell erkennbar, ob sie Sinn machen“, sagte er im Ausschuss. Die gemeinsame Priorität liege auf dem ehemaligen Munitionsdepot (GP03) auf zwei Gemarkungen (Landkreis Göppingen und Rems-Murr-Kreis), bei den anderen Standorten würden sich die Stadtwerke in 2023 Gedanken machen, wie die Prüfung angegangen werden soll.

Ortsvorsteher Doring votoert für einen Solarpark

Für einen Solarpark am ehemaligen Munitionsdepot sprach sich der Oberberkener Ortsvorsteher Siegbert Doring aus. Die Photovoltaikanlage lasse sich schneller realisieren als vier Windräder, sagte er. Die Anträge wurden in den Technischen Ausschuss verwiesen. Dort soll erneut darüber diskutiert werden.