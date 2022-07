Schorndorf: Lange Nacht der Jugendkultur am Samstag (9.7.)

Im Rahmen der „Langen Nacht der Jugendkultur“ am Samstag, 9. Juli, werden landesweit, vielzählige kulturelle Aktivitäten für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene geboten. Auch die Stadt Schorndorf beteiligt sich mit ihren offenen Jugendeinrichtungen an der von der Landesvereinigung kulturelle Jugendbildung Baden-Württemberg initiierten Jugendkulturnacht.

Jugendkulturelle Veranstaltungen bieten Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit gemeinsame Erfahrungen zu sammeln, sich auszuprobieren und auf kreative Art und Weise selbst auszudrücken. All diese Erfahrungen sind in der Pandemie zu kurz gekommen, obwohl sie in der Jugendphase von hoher Bedeutung für die Identitätsentwicklung junger Menschen sind.

Mit „Deluxe - Lange Nacht der Jugendkultur Baden-Württemberg“ soll die Jugendkultur in ihrer Breite und Vielfalt sichtbar werden. In Schorndorf wird der Fokus auf die beiden Themen „Kunst und Streetart“ sowie „Musik und Gesang“ gelegt. Junge Menschen können im Jugendcafé Hotspot, am Kirchplatz 11, bei einer Karaoke-Nacht ihr Gesangstalent unter Beweis stellen, sich einfach mal ausprobieren oder sich ein witziges Gesangsduell mit Freunden liefern. Für Snacks, kühlen Getränken und leckeres Eis ist gesorgt und es gibt sogar einen kleinen Preis zu gewinnen.

Streetart kaum wegzudenken

Streetart ist aus der Jugendkultur kaum noch wegzudenken. Im Jugendhaus Altlache, in der Wiesenstraße 58, wird’s darum bunt. Jugendliche haben hier die Möglichkeit sich in der Kunst des Graffiti unter professioneller Anleitung auszuprobieren. Der Stuttgarter Graffiti-Künstler „Open Mike“ begleitet die Jugendlichen in dem Prozess der Entstehung eines Graffitis von der Skizze auf die Wand und gibt Tipps zu verschiedenen Sprühtechniken.

Alle Kinder und Jugendlichen im Alter von 12 bis 27 Jahren sind zum Schauen, Hören und vor allem zum Mitmachen zur Langen Nacht der Jugendkultur eingeladen. Jungen Menschen wird die Möglichkeit zum kreativen Experimentieren und Selbstausdruck geboten. Die Veranstaltungen finden von 17 bis 22 Uhr statt.