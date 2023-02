Schorndorf: Leben im Reihenhaus - Familie Holtz und ihr platzsparender Wohntraum

Wohnen ist teuer. Ein Ende der Preissteigerungen für Häuser und Wohnungen ist kaum abzusehen, weil Bauplätze immer wertvoller werden. Verdichtetes Bauen ist angesagt. Platzsparend gebaut hat man aber auch schon in den 50er und 60er Jahren, als Reihenhäuser in Deutschland immer beliebter wurden. Mit einem schmalen Reihenhaus wird ein Grundstück optimal ausgenutzt, doch kann das Häuschen auch individuell gestaltet werden? „Ja“, sagt die Schorndorferin Denise Holtz. Vor 17 Jahren ist sie mit ihrer Familie in ein Reihenhaus in der Röhrach-Siedlung eingezogen. Diese war Ende der 50er und Anfang der 60er Jahre entstanden mit dem Ziel, kostensparend zu bauen.

Das Haus ist mit der Familie gewachsen

Rund 60 Jahre später sind an vielen Häusern in der Röhrach-Siedlung Anbauten, Aufbauten und Vorbauten entstanden. Auch Denise Holtz und ihr Mann haben ihr Häuschen immer wieder umgestaltet, so dass es auf diese Weise mit der Familie mitwachsen konnte: von knapp 95 auf heute rund 150 Quadratmeter. „Meine Eltern hatten damals mitgekriegt, dass das Haus hier leer stand“, erzählt Denise Holtz über die Anfänge. Eine gute Gelegenheit, ein Haus zu kaufen, sei das damals gewesen, zumal sie das renovierungsbedürftige Häuschen günstig bekommen hätten. Nach einer Grundrenovierung zog die Familie ein. „Wir haben das Notwendigste gemacht“, sagt Denise Holtz. „Wände tapeziert, Laminat verlegt, eine Küche eingebaut.“

Das Wohnzimmer wuchs in Richtung Terrasse

Im Laufe der Zeit wuchs die Familie, der Platzbedarf stieg. In einem ersten Schritt wurde deshalb das Wohnzimmer vergrößert. Die Wand zur Terrasse wurde entfernt, das Wohnzimmer um 2,5 Meter Richtung Terrasse ausgebaut. So entstand für die Familie ein freundlicher und heller Essbereich. In einem zweiten Schritt wurde das Dach angehoben und ausgebaut. Auf das Dach kam eine Photovoltaikanlage, drunter logiert nun Sohn Luca in einem schönen Zimmer mit toller Aussicht über die Stadt.

Immer wieder hat Denise Holtz die Räume verändert und Möbel renoviert – und das mit einigem handwerklichen Geschick und ohne ständig neu einzukaufen. So stehen im Haus noch die ersten Möbel der Familie, doch aufgewertet und mit neuen Details. Die Kommode der Oma und ein Buffetschrank aus den 70er Jahren wurden weiß gestrichen, der Schrank bekam neue Griffe, die Glastüre wurde entfernt. Die ursprünglich beige Küche ist heute weiß gestrichen und bekam eine neue Arbeitsplatte. Die Bank am Esstisch und den Couchtisch hat Sohn Luca selbst gebaut.

Wie fast die ganze Röhrach-Siedlung liegt auch das Haus von Familie Holtz am Hang. Gleich neben dem Hauseingang gibt es ein kleines Zimmer mit einer Mini-Sauna, einem kleinen Sofa und einem Schreib- und Nähtisch für Denise Holtz. Eine Treppe höher liegen Küche, Wohnzimmer – und der Garten: das Highlight der Familie. Hier gibt es eine große Outdoorküche, einen kleinen Pool, eine Lounge Ecke und einen Strandkorb. Im Sommer kommen ein Teppich auf die Steinplatten, Polster auf die Sitzmöbel: „Es ist fast wie ein Outdoor-Wohnzimmer.“ Auf Gras im Außenbereich wurde verzichtet. Durch die Bewachsung mit wildem Wein und Kübelbepflanzung gebe es aber trotzdem was „Grünes“ im Garten.

„Unser Besuch ist immer total entzückt von unserer kleinen Puppenstube“, erzählt Denise Holtz. Für sie sei das Haus eine Wohlfühloase und ein Rückzugsort zum Auftanken. Und Kritikern der schmalen Häuser hält sie entgegen: „Ein Reihenhaus kann ein Wohntraum sein.“

Info

Über das Wohnen in Tiny-Houses und in Hochhäusern haben wir berichtet. Nun wollen wir wissen, wie es sich in Reihenhäusern lebt. Haben Sie ein Haus, das Sie vorstellen wollen? Oder eine tolle Nachbarschaft, die sich gegenseitig unterstützt? Was gefällt Ihnen am Leben in Ihrem Reihenhaus? Schreiben Sie uns an schorndorf@zvw.de.