Schorndorf: Leseclub vom Familienzentrum und Mehrgenerationenhaus sammelt Müll

Im Leseclub vom Familienzentrum und Mehrgenerationenhaus dreht sich derzeit alles um das Thema Müll: Wasserhexen, die einen verschmutzten See aufräumen müssen, Basteln mit Müll und Mülltrennung. Zudem zogen neun Kinder des Leseclubs kürzlich los, um den Müll der Schorndorfer Innenstadt aufzusammeln. Ausgestattet mit Müllzangen, Müllsäcken und Handschuhen der Zentralen Dienste, wurde bei sommerlichen Temperaturen um die Wette aufgelesen. Jede Gruppe konnte in einer der drei Kategorien gewinnen und sich so ein leckeres Eis sichern.

Eine Anmeldung zum Leseclub ist beim Familienzentrum und Mehrgenerationenhaus möglich, unter der Telefonnummer 07181/887700 oder per Mail an familienzentrum@schorndorf.de. Auch Personen, die sich ehrenamtlich einbringen möchten, dürfen sich jederzeit gerne melden.