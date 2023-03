Schorndorf: Maskenträger zeigen sich beim Frühlingserwachen (26.03.) wieder

„In Venedig ist Maskenball“ – wer dem Schlager frönt, wird diesen Titel von den Flippers kennen. Und wer schon mal den historischen Karneval in Venedig miterlebt hat, weiß, welch außergewöhnlich ansprechende Masken dort durch die Straßen ziehen. Verzaubert und inspiriert davon zeigen sich auch jedes Jahr aufs Neue die „Schorndorfer Masken und Fotografen“. Sie bringen den Hauch des italienischen Karnevals auf den Sizilianischen Markt nach Schorndorf – dieser wird vom 24. bis 26. März in der Daimlerstadt veranstaltet, den Maskenauftritt allerdings können die Besucher nur am Sonntag, 26. März, erleben.

„Wir sind kein Verein, sondern einfach bunt zusammengewürfelt – Schorndorfer Masken und Fotografen“, erklärt Matthias Fliegel. Mit dem Namen „Maskenfrühling Schorndorf – Schorndorf venezianisch verzaubert“ wird auf der Homepage kurz und knapp erklärt, wie diese Gruppe entstand, die sich in Schorndorf vor allem auf dem Sizilianischen Markt präsentiert.

Idee entstand im Jahr 2009

Vielleicht haben Sie sich, liebe Leserinnen und Leser, schon mal gefragt, wer eigentlich diese Menschen sind, die zum Schorndorfer Frühlingserwachen seit einigen Jahren in die farbigsten Kostüme schlüpfen, um einen Hauch von venezianischem Flair in der Stadt zu verbreiten.

Die Idee, sich mit venezianischen Masken zu beschäftigen und zu verkleiden, keimte 2009 bei Matthias Fliegel und Matthias Wassermann auf. Der Schorndorfer Matthias Fliegel verkleidet sich selbst gerne, und zwar als der Harlekin „Il primo Matteo“, und Matthias Wassermann fungiert als Fotograf. Hinzu kam Fotohändler Andreas Erdmann (Ringfoto Erdmann Schorndorf), der 2012 die Idee zu einem kleinen Shooting mit einer Maske an einem verkaufsoffenen Sonntag hatte.

„Zwei Jahre später kamen rund 20 Masken aus der Umgebung und aus der Pfalz zum verkaufsoffenen Sonntag nach Schorndorf“, erinnert sich Matthias Wassermann. Beim Sizilianischen Markt – dem Frühlingserwachen – sei man erstmalig 2016 mit einer kleinen Gruppe von etwa 30 Personen dabei gewesen. Damals wunderten sich die Schorndorfer laut Fliegel noch: „Karneval ist doch schon vorbei.“

Ein Jahr später hieß es dann schon: „Da sind sie wieder!“ Die Schorndorfer hätten sich „auf die Maskenträger eingelassen“, umschreibt es Matthias Fliegel, und weiter: „Die ‚Masken’ werden von uns eingeladen, insbesondere die Teilnehmer aus den Vorjahren, aber auch Interessierte, die sich bei uns melden und von dem Event via Mund-zu-Mund-Propaganda erfahren haben. Eine spontane Teilnahme – ohne Voranmeldung – ist nicht vorgesehen. Wir wollen den Überblick behalten, um auch den Schorndorfer Rahmen nicht zu sprengen.“

„Fragwürdige Verkleidungen“ in Venedig gesehen

Vor der Pandemie – 2018 und 2019 – kamen zwischen 50 und 80 Masken und etwa 30 Fotografen. „Diese sind aus der ganzen Bundesrepublik angereist.“ Die Organisatoren dieser bunten Maskerade sind ein kleiner Kern von Masken und Fotografen aus Schorndorf und Umgebung. „Dieser Kern trifft sich mittlerweile mit vielen anderen Masken zum Karneval in Venedig.“ Dort würden Freundschaften entstehen, und ganze Netzwerke würden sich entfalten, die sich über die ganze Bundesrepublik bis hin nach Frankreich und in die Beneluxländer entwickelt haben. „In Venedig herrschte dieses Jahr wieder reges Treiben, die Stadt war voll, Masken und Fotografen ballten sich an den einschlägigen, fotogenen Locations“, berichten die Schorndorfer. „Matthias und ich zogen bereits frühmorgens - es war eisig – zum Fotoshooting los, um nicht nur die Ruhe, sondern auch das Morgenlicht einzufangen“, erzählt Fliegel.

Allgemein sei die Freude über die wiedergewonnene Freiheit nach der Pandemie zu spüren gewesen: losgelöst, entspannt, lebensfroh. Es habe wieder viele neue Masken zu sehen gegeben, teils sehr schöne, aber auch „fragwürdige Verkleidungen ohne Bezug zum eigentlichen Carnevale, Tendenz zunehmend“.

Matthias Fliegel: „Im Vordergrund stand für mich wieder der Kontakt zu alten Bekannten, die ich seit Jahren in Venedig immer wieder treffe, nicht nur aus ganz Deutschland, sondern auch aus Italien, Frankreich und sogar aus Israel. Aus diesem Grund war ich auch an manchen Tagen unkostümiert unterwegs.“

Die Vorbereitungen für den diesjährigen Maskenauftritt in Schorndorf laufen bereits seit einigen Wochen auf Hochtouren. „Im vergangenen Jahr hatte Andreas Fink den Kontakt zum Leiter des Tourismus- und Citymanagements Lars Scheel hergestellt, der uns in hervorragender Weise, unbürokratisch, spontan und sehr herzlich unterstützte. Ein ganz herzliches Dankeschön an ihn und sein Team“, so Fliegel. Der Plan für 26. März: Die Masken werden wieder frei durch die Stadt flanieren. Feste Treffpunkte sind am Schloss, am oberen Marktplatz und an der Stadtkirche vorgesehen.

Worauf man sich jetzt schon freut: In diesem Jahr findet – erstmals nach Corona – das gesellige unmaskierte Treffen in einer Gaststätte in Remshalden wieder statt. „Vermutlich wird die Fülle an vorgestellten Fotos aus Venedig, Ludwigsburg und Schorndorf ‘überschäumend’ sein.“ Die Nachfrage bezüglich des Treffens sei jetzt schon enorm.