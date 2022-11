Schorndorf: Mehrere hundert Menschen bei Demo gegen geplante Bäder-Schließungen

Es sorgt seit einigen Tagen für Wirbel in der Stadt, was da öffentlich im Ratsinformationsdienst der Stadtverwaltung zu lesen ist: Die Einsparungsmaßnahmen der Stadtverwaltung sollen auch die Schorndorfer Bäder betreffen (wir berichteten).

"Finger weg vom Bädle"

Welche Möglichkeiten und Varianten für die Bäderbetriebe infrage kommen, diskutiert am Dienstagabend (8.11.) der Technische Ausschuss. Vor Beginn der Sitzung (18 Uhr) haben sich Hunderte Schorndorfer vor dem Rathaus auf dem Marktplatz versammelt, um mit Plakaten und Bannern zu zeigen, was sie von diesen geplanten Maßnahmen halten. Eine große Pappe mit der Aufschrift „Stop – Schlichtener Freibad darf nicht geschlossen werden“, hält ein Kind in die Höhe. Die Trillerpfeifen übertönen die Kirchenglocken.

Viele Familien sind gekommen – Kinder mit ihren Eltern und Großeltern. Auf mehreren Schildern ist zu lesen: „Eine Schließung darf nicht mal angedacht werden.“ Oder: „Spart woanders – Finger weg vom Bädle“.

Im Innenraum des Rathauses ist das Gremium schon zusammengekommen. Mehrere Bürger und Bürgerinnen, die gerade noch vor dem Rathaus protestierten, haben die Chance ergriffen, sich einen Platz zu ergattern, um die Sitzung des Technischen Ausschusses mitzuverfolgen.

„Das Bad muss bleiben“, sagt Sonja Wurst, Vorstand vom Buhlbronner „Fläggaverei“ und meint damit das Bädle in Buhlbronn, das für so viele Treffpunkt im Sommer ist. Für das 800 Einwohner große Buhlbronn sei das Bädle immer nah - so nah, dass „sie zu Fuß oder mit dem Fahrrad in wenigen Minuten da sein können“.

Zusammenstellung der Bäder-Zahlen

Sonja Wurst weist auf eine öffentliche Vorlage hin, in der es um die Zusammenstellung der Bäder-Zahlen geht: „Wenn man sich die Zahlen anschaut – fünf Besuche pro Einwohner in Buhlbronn, 3,8 Besuche pro Einwohner im Schorndorfer Ziegelei Seebad. Damit wäre unser Bädle mehr frequentiert, bezogen auf die Einwohnerzahl.“ Bereits vor einigen Jahren stand schon einmal die Schließung des Bädles zur Diskussion. Damals konnte gemeinsam mit der Stadt und den Bäderbetrieben eine konstruktive Lösung gefunden werden, indem die Buhlbronner Bürgerschaft das Ein-und Auswintern, das Streichen des Beckens, sowie Rasen mähen und Pflege der Grünanlagen übernommen hat.

Oberbürgermeister Bernd Hornikel hat sich vor Beginn der Sitzung vor der Türe des Rathauses gezeigt. „Aus technischen Gründen kann ich mich jetzt nicht direkt an die Bürger wenden.“ Aber wenn der Tagesordnungspunkt dran wäre, dann werde er sich äußern. Ganz wichtig sei ihm, den Schorndorfern vor Augen zu führen, welche Sparszenarien möglich sind. „Ich kann ganz klar sagen, dass ich gegen die Schließung der Teilortbäder bin. Und einige im Gremium werden das auch sein.“

Nicht nur um die Schließung der kleinen Freibäder in Schorndorfs Teilorten wird gebangt: Auch das Oskar-Frech-Bad steht zur Debatte. Ulrich Eisenbraun, der vielen Stamm-Badegästen aus dem Herzen spricht, wehrt sich gegen diese Art der Sparmaßnahme: Eine Schließung dürfe es niemals geben! Er hat seine Gedanken schon im Vorfeld des Protest verfasst und denkt dabei beispielsweise an die Kinder, die nicht darunter leiden sollten, dass dann keine Schwimmkurse mehr stattfinden. Auch ältere Herrschaften, Menschen mit Handicaps und eingeschränkter Mobilität sind auf die Wasser-Bewegungstherapie zur Gesunderhaltung dringend angewiesen“, so Eisenbraun weiter und: „Nach einem Jahr Schließung und Stillstand der Technik wäre das Bad technisch gar nicht mehr ohne Neuinvestitionen zu starten, weil vieles oxidiert und defekt wäre!“ Damit nicht genug: Was passiert mit dem Personal? Eisenbraun: „Die Mitarbeiter des Oskar-Frech-Bads sorgen mit viel persönlichem Engagement seit vielen Jahren zu einer guten Wohlfühl-Atmosphäre in den Bädern! Sie zu entlassen wäre eine Katastrophe und bei einer Wieder-Öffnung in einem Jahr wären allesamt nicht mehr verfügbar! Folge: Wegen Personalmangels muss das Bad für immer geschlossen bleiben!“

Über die Diskussion im technischen Auschuss werden wir im Laufe des Mittwochs berichten.