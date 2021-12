Zuerst regnete es in Strömen. Aber das hielt mehrere Hundert Menschen, die an Heiligabend die Gemeinschaft der christlichen Feier suchten, nicht davon ab, sich auf am Boden vorgezeichneten Abstandsinseln zur Lichterkirche auf dem Oberen Marktplatz zu versammeln. Oder auch sich dem Stream einer Live-Übertragung zuzuschalten.

Wenn sonst die Stadtkirche an diesem besonderen Abend voll besetzt war, zeigte auch der Zustrom zu diesem Gottesdienst im Freien, wie sehr besonders in diesen