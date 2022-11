Schorndorf: Mitreißendes Konzert im Jazzclub Session'88

„Klassentreffen“ nannte sich das Konzert mit ehemaligen Schülern des Bassisten Wolfgang Schmid, der diesen Freitag seinen 74. Geburtstag feiern kann. Opa trifft seine Enkel, die gerade mal so 20 Jahre alt sind – und: wie unglaublich reif, cool, heiß, beseelt und technisch gewieft! Um's kurz zu machen: Das großzügig vom Lions Club geförderte Konzert war eine Offenbarung, gewidmet der Tradition des schwarzen Soul einer Aretha Franklin, aber nicht nur. Da war eben auch eine zart-zornige Bangigkeit der Youngsters zu hören.

Und ja, was soll man sagen? Erst vor wenigen Wochen erhielt der Saxofonist Jakob Manz als bisher Jüngster den Landes-Jazzpreis von Baden-Württemberg. Und was er da in Schorndorf ablieferte, in einem sexy mokanten Duo mit Schmid, in einer betörend lyrischen Eigenkomposition mit dem ebenso jungen Pianisten Hannes Stollsteiner, in einem intimen Gospel-Duo wiederum zum Konzertabschluss mit Schmid von „Mercy, Mercy, Mercy“ (Lieblingsstück von Dieter Seelow), das war atemberaubend und brachte das Publikum je länger, je mehr zum Staunen und Jubeln.

Und dann die junge Sängerin Annika Franz! Zugegeben: Nach ihrem ersten Song dachte man: Oh je! Aber dann, was für eine brennend grandiose Sängerin mit unglaublich hart schmelzenden Vokalisierungen. Mit „Respekt“ von Aretaha Franklin, oder „Natural Woman“, war nicht nur die Band auf brodelnder Höhe.

Sie ließ zur Begeisterung des Publikums die Decke des Jazzclubs in den Himmel explodieren. Höhepunkte aber waren die leisen Stücke: Franz mit einem eigenen Song zum Klima zu einem einfühlend begleitenden Schmid am Bass.

Dürfen weiße Kids schwarze Musik spielen? Ja! Es sind die Vermischungen, nicht die Trennungen, die uns weiterbringen.