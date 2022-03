Gelten am Max-Planck-Gymnasium zu strenge Corona-Regeln? Wurden mangels „Solidarität von den Älteren für die Kinder“ Klassenfahrten abgesagt? Die Vorwürfe einer Mutter in einem Leserbrief am 11. März ziehen in der Schule Kreise. Schulleiter Markus Wasserfall weist die Kritik klar zurück und verweist auf eine Reihe falscher Fakten in diesem Leserbrief. Falsch sei unter anderem die Behauptung, dass „alle Klassenfahrten“ abgesagt würden. Fakt sei dagegen, dass im Schuljahr 2021/22 unter anderem