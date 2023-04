Schorndorf: Neue Ausstellung im Kulturforum

Am Montag, 24. April, laden das Kulturforum und der Kunstverein Schorndorf um 20 Uhr zur Eröffnung der Ausstellung „Grundlos“ mit den Bildhauern Ulrich Kost und Reinhard Sigle in die Q-Galerie für Kunst Schorndorf ein. Nach einem Grußwort von Oberbürgermeister Bernd Hornikel und der Begrüßung durch Ursula Quast, Vorstandsmitglied des Kunstvereins Schorndorf, führt Journalist Thomas Milz in die Ausstellung der Reihe „Heimspiel“ ein.

Reinhard Sigle arbeitet meist mit Splitterholz und Farbe. Von ihm stammen beispielsweise der blaue Stangenwald vor dem Schorndorfer Bahnhof 1987 und die roten Kunsteinschläge im Schlosspark 1997. Ulrich Kost lässt sich meist von Fundstücken inspirieren, die er in Verbindung mit Bienenwachs zu neuem Leben erweckt. Beiden gemeinsam ist, dass sie häufig ganze Gruppen von gleichen oder ähnlichen Elementen gestalten. In ihrer ersten Doppelausstellung - trotz elf Jahren gemeinsamer Tätigkeit am Max-Planck-Gymnasium - werden die beiden neben aktuellen Werken auch Arbeiten aus den 90er Jahren zeigen.

Ausstellung bis 4. Juni zu sehen

Reinhard Sigle ist 1954 in Stuttgart geboren und hat unter anderem an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart bei Dieter Gross, Christoff Schellenberger und Erich Mansen studiert. Seit 1984 ist er Kunstpädagoge an Gymnasien unter anderem in Schorndorf und Rottweil. Er lebt und arbeitet in Deißlingen. Seit 1983 hat er an zahlreichen Ausstellungen im In- und Ausland teilgenommen.

Ulrich Kost, 1943 in Reutlingen geboren, studierte an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe bei Albrecht von Hancke und Hans Kindermann. Von 1970 bis 2007 arbeitete er als Zeichenlehrer und Bildhauer in Berlin und Schorndorf. Seit 1969 präsentiert er seine Arbeiten regelmäßig bei Gemeinschafts- und Einzelausstellungen im In- und Ausland.

Die Reihe „Heimspiel“ ist ein Ausstellungsformat des Kunstvereins Schorndorf. Jedes Jahr erarbeitet ein Künstlermitglied gemeinsam mit einem ausgesuchten Gastkünstler oder einer Gastkünstlerin ein gemeinsames Konzept für eine Doppelausstellung. Daraus ergeben sich spannende Korrespondenzen und Dialoge, die die Besucher/-innen der Ausstellung erkunden und erleben können.

Die Ausstellung ist bis zum 4. Juni 2023 zu sehen und wird von einem umfangreichen Rahmenprogramm mit Führungen für verschiedene Zielgruppen begleitet. Weitere Informationen und das gesamte Programm sind unter www.q-galerie.de zu finden. Die Öffnungszeiten der Q-Galerie für Kunst Schorndorf sind mittwochs, donnerstags und freitags von 14 bis 18 Uhr und samstags, sonntags sowie an Feiertagen von 11 bis 18 Uhr.