Schorndorf: Neue Bus-Haltestelle in der Schlichtener Straße ab Montag (12.09.)

Auf der Linie 262 verkehrt ein Bus der Firma Fischle von Schorndorf über Schlichten, Lichtenwald und Reichenbach nach Plochingen - und umgekehrt. Sie verbindet unter der Woche stündlich bis halbstündlich zwischen 6 und 20 Uhr das Rems- mit dem Neckartal.

Wo die neue Haltestelle liegt

Ab diesem Montag (12.09.) halten die Busse der Linie 262 an einer zusätzlichen Haltestelle in Schorndorf. Und zwar in Fahrtrichtung Schorndorf auch an der Haltestelle Schlichtener Straße, die sich an der Ausfallstraße auf Höhe des Burg-Gymnasiums befindet. Das teilt der Verkehrsverbund Stuttgart mit.

Die Haltestelle wurde bislang ausschließlich von den Schulbussen der Linie 935 bedient, die zwischen Schorndorf und Göppingen verkehren.

Für wen der neue Halt praktisch ist

Der neue Halt der Linie 262 hat vor allem für Schülerinnen und Schüler des Burg-Gymnasiums Vorteile, die aus Schlichten oder Lichtenwald kommen. Sie sparen sich damit in Zukunft nämlich den Fußweg von der Haltestelle Künkelinstraße.

Da künftig alle Fahrten diese Haltestelle bedienen, können auch Fahrgäste, die im Umfeld der Straße wohnen beziehungsweise dort hin kommen wollen, den neuen Halt nutzen.