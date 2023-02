Schorndorf: Neue Kita "Wieslauf-Käpsele" hat im Wieslaufweg Betrieb aufgenommen

Seit Januar 2023 toben die ersten Kinder durch ihr neues Domizil im Erdgeschoss von Wieslaufweg 8 in Schorndorf. Dort befindet sich ein neues Kinderhaus, das in unmittelbarer Nähe zu den dortigen Sportanlagen und der Flussmündung in die Rems gelegen ist. Die Kita bietet Platz für 30 Kinder zwischen ein und sechs Jahren und ist eines von mehr als vierzig Kinderhäusern, die zum privaten, deutschlandweit agierenden Trägernetzwerk „Konzept-e“ gehören. Aktuell sind alle Plätze in der Einrichtung belegt.

Weitere Neubauten in Schorndorf

Seitens der Stadt wird dieses neue Trägerkonzept begrüßt. „Wir freuen uns, dass mit dem neuen Element-I-Kinderhaus eine zusätzliche Betreuungseinrichtung für Kinder in Schorndorf eröffnet hat“, so Thorsten Englert, Erster Bürgermeister von Schorndorf. „Der Ausbau des Betreuungsangebots für Kinder ist und bleibt für uns eines der zentralen Themen in der Stadt“. Denn der Bedarf übersteigt momentan immer noch das Angebot an Plätzen in der Stadt.

Um den hohen Bedarf an Betreuungsplätzen decken zu können, sind weitere städtische Einrichtungen in der Planung. Wie die Verwaltung auf Nachfrage mitteilt, wird noch in diesem Jahr die neue Kita in der Uhlandstraße eröffnen. Betriebsaufnahme für die sechs Gruppen soll im Herbst sein.

Je zwei weitere Gruppen in der Hegelstraße und den Oberen Straßenäckern

Ein Jahr darauf soll dann die Kita Hegelstraße durch die Stadtbau fertiggestellt sein.

Noch ein weiterer Neubau steht an. Für Herbst 2025 ist die Eröffnung einer Kita in den Oberen Straßenäckern vorgesehen – es handelt sich dabei um ein Gemeinschaftsprojekt der Stadtbau und der Firma Schatz.

In beiden Einrichtungen entstehen jeweils zwei Gruppen für je cira 30 bis 35 Kinder.

Was die Kinder in der Kita erwartet

Das Element-I-Kinderhaus „Wieslauf-Käpsele“ bietet laut der Pressemitteilung flexible Betreuungszeiten und frisch zubereitetes Essen (wenn möglich aus regionalen und Bio-Produkten). Außerdem hat das Gebäude große Fenster für viel Licht, gut ausgestattete Funktionsräume mit natürlichen Materialien und eine Gestaltung, die den Bedürfnissen der Kinder entspricht. Für die Bewegung gibt es einen großen Außenbereich, der zum Forschen und Entdecken ein. „Als Träger möchten wir uns in Schorndorf einbringen und beteiligen uns daher aktiv an den Sprachförderungsprogrammen für Kitas und Schulen der Stadt, dem sogenannten Schorndorfer Sprachkonzept“, sagt Carola Kammerlander, Geschäftsführerin Pädagogik im Netzwerk. Um den Sozialraum für die Kinder erfahrbar zu machen, kooperieren die Wieslauf-Käpsele zudem mit Schorndorfer Vereinen und den nahe gelegenen Sportanlagen.

Was ist Element-I-Pädagogik?

Das "I" im Trägernamen steht für „Individuell, interessenorientiert und interaktiv“ – und damit das grundlegende Verständnis von Bildung und Erziehung in den Einrichtungen des Netzwerks. Die Kinder werden in dynamischen Kleingruppen betreut. Durch eine gelebte kulturelle Vielfalt in den „element-i“-Einrichtungen sollen die Kleinsten bereits von Beginn an Kontakt mit verschiedenen Traditionen, Kulturen und Sprachen haben, was die Chancengleichheit stärke.

Die Vision ist es, Kinder „zu innerlich freien, mündigen und starken Individuen zu erziehen, die sich und die Welt reflektieren und Verantwortung für ihr Handeln und die Konsequenzen daraus übernehmen.“ Dazu benötige es jeden Einzelnen, so Kammerlander. „Zur gesunden Entwicklung und Entfaltung ihrer Individualität, brauchen Kinder eine ausgewogene Balance zwischen individueller und gemeinsamer Aktivität.“ In der Einrichtung orientiere man sich an den individuellen Stärken, Potenzialen und Interessen. Damit würden die Kinder bestärkt, sich für die Gruppe zu engagieren.

In Konferenzen können Kinder sich einbringen

Der Tagesablauf sei fest geregelt, um den Kindern Struktur, Orientierung und Sicherheit zu geben. Trotzdem könnten sie in der Kita ihren individuellen Interessen nachgehen und selbst entscheiden, was sie spielen und lernen möchten. In einer Kinderkonferenz würden Kinder und Erzieherinnen gemeinsam Vorschläge für die Gestaltung des Tages einbringen. In der täglichen Arbeit und bei der Beobachtung jedes Kindes entwickelten die pädagogischen Fachkräfte dann Impulse für vielfältige und zielführende Erfahrungen, um die Kinder in ihren Bildungsprozessen zu bereichern, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Element-I-Bildungsstiftung wurde im Jahr 2011 gegründet. Sie arbeitet eigenen Angaben zufolge operativ, ist konfessionell sowie parteipolitisch ungebunden und als gemeinnützig anerkannt.