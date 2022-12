Schorndorf: Neues Konzept soll Besucherzahlen im Stadtmuseum verdoppeln

Wie spannend kann ein Museum sein? Ins Stadtmuseum in Schorndorf kamen vor der Corona-Krise zwischen 5000 und 6000 Besucher im Jahr – 10.000 Besucher sollen es mit einem neuen Museumskonzept werden. Künftig sollen Touristen und Schorndorfer auf einem Rundgang zu den Highlights einen kurzweiligen Überblick über die spannende Stadtgeschichte bekommen, für Kinder und Jugendliche soll das Museum ein außerschulischer Lernort werden. Interaktiver und unterhaltsamer soll das Stadtmuseum werden – und gleichzeitig ein Bildungsort bleiben.

CDU: „Das sollte besser gemacht werden“

In der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses hat Museumsleiterin Dr. Andrea Bergler die Grundzüge einer Neukonzeption vorgestellt. Überlegungen für ein neues Konzept gibt es schon seit 2020. Dass die Museumsmacher die Ideen und die Arbeit des Museums jetzt vorgestellt haben, ist Folge eines Sparantrags der CDU-Fraktion. Die wollte das Stadtmuseum angesichts des desolaten Haushalts für zwei Jahre dichtmachen. Lediglich angemeldeten Gruppen sollte es noch offenstehen. Am Ende des Vortrags der Museumsleiterin zog CDU-Chef Hermann Beutel den Antrag allerdings zurück. Bei der Sparklausur des Gemeinderats habe die Verwaltung selbst die Schließung vorgeschlagen. „Jetzt erfahren wir erst, was das für Folgen hätte“, sagte Beutel und erinnerte an die ähnlich verlaufende Debatte um die Bäder-Schließungen. „Das sollte besser gemacht werden.“

Fäulnisbildung am Gebäude

Dass das Stadtmuseum eine Zukunft haben soll, darüber herrschte sehr schnell Einigkeit im Technischen Ausschuss. Wo die Neukonzeption aber verwirklicht werden soll, schien zunächst noch unklar. Derzeit befindet sich das Museum in den beiden 350 Jahre alten Fachwerkhäusern am Kirchplatz 7 und 9. Doch das Gebäude am Kirchplatz 7 ist schwer marode. Im Sommer 2020 waren erste Schadensbilder der Fachwerkskonstruktion festgestellt worden. Heute weiß man: „An vielen Stellen gibt es Fäulnisbildungen“, so Klaus Konz, Fachbereichsleiter Gebäudemanagement, im Ausschuss. Die Sanierung ist unausweichlich, da das Haus sonst einsturzgefährdet wäre.

Stand jetzt liegen die Kosten für die Sanierung bei rund 3,4 Millionen Euro. Während der Sanierung kann im Gebäude Kirchplatz 9 der Museumsbetrieb fortgeführt werden – die Abtrennung des Gebäudes Kirchplatz 7 ist technisch problemlos möglich. Doch der Sanierungsbedarf ist enorm, die Barrierefreiheit schwer und vor allem nur teilweise zu realisieren. Die Verwaltung schlug deshalb vor, alternative Standortkonzepte zu untersuchen und die Gebäude am Kirchplatz gegebenenfalls zu verkaufen.

Im Ausschuss stieß sie damit aber auf keine Gegenliebe. „Die Gebäude sind unverkäuflich“, sagte Hermann Beutel und schlug vor, zu einem späteren Zeitpunkt einen Aufzug zu bauen. Museumsleiterin Andrea Bergler bescheinigte er, ein schönes Konzept präsentiert zu haben. Der Gemeinderat solle sich nun auf den Standort einigen, die extrem aufwendige Sanierung aber erst später angegangen werden.

Auch Silke Olbrich (SPD), Kirsten Katz (Grüne) und Andreas Schneider sprachen sich für den Standort am Kirchplatz aus. Klaus Konz betonte, dass die Sanierung nicht unendlich lange verschoben werden kann: „Irgendwann ist die Standsicherheit nicht mehr gegeben. Dann müssen wir schließen.“ Die CDU will bis zur Sitzung des Gemeinderats einen Antrag zum zeitlichen Ablauf vorlegen. Auch Sparmaßnahmen fürs Museum will die CDU dann beantragen.