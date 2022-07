Schorndorf: Pfarrerin Dorothee Eisrich ist Botschafterin beim Weltkirchenrat

Wenn sich der Ökumenische Rat der Kirchen zu seiner elften Vollversammlung seit dem Zweiten Weltkrieg trifft, dann ist das in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert: Zum ersten Mal trifft sich der Weltkirchenrat, zu dem bis zu 5000 Gäste aus 350 Mitgliedskichen aus der ganzen Welt erwartet werden, in Deutschland. 800 stimmberechtigte Delegierte, 1200 offizielle Vertreter der christlichen Kirchen und 2500 Besucher werden von 31. August bis 8. September in Karlsruhe dabei sein. Darunter ist auch Dorothee Eisrich, Pfarrerin der Stadtkirchengemeinde, die sich erfolgreich beworben hat und als eine von 25 Botschafter/-innen der Landeskirche teilnimmt – als einzige offizielle Vertreterin aus dem Rems-Murr-Kreis.

Sechs einführende Veranstaltungen hat Eisrich dazu bereits besucht. Sie sieht sich als Multiplikatorin für ein Mega-Event, das eine Mischung aus Synode und Kirchentag sein wird und bei dem die Pfarrerin den Eindruck hat, dass viele gar nicht wissen, dass es diesen Zusammenschluss der großen christlichen Kirchen gibt. Als Botschafterin will sie darum nicht nur über die Veranstaltung informieren, sondern bei Interessierten auch dafür werben, sich ein Tagesticket zu besorgen, nach Karlsruhe zu fahren und an insgesamt acht Begegnungsorten an den vielen Angeboten, an Konzerten, Workshops, Diskussionsrunden und Ausstellungen teilzunehmen.

Kapstadt oder Karlsruhe: Vollversammlung nur alle acht Jahre

Nur alle acht Jahre findet eine solche Vollversammlung – als größtes globales Ereignis der Weltchristenheit – statt. Turnusgemäß wäre eigentlich schon 2021 Zeit dafür gewesen. Wegen der Corona-Pandemie wurde der Termin auf 2022 verschoben. Kapstadt stand als Veranstaltungsort ebenfalls zur Debatte, dass die Entscheidung letztendlich auf das nahe Karlsruhe fiel, freut Dorothee Eisrich natürlich besonders.

Und diese Mega-Themen, die Menschen auf der ganzen Welt betreffen und für die es nur gemeinsame Lösungen geben kann, sollen bei der Versammlung diskutiert werden: Covid-19 und die Folgen, Frieden, Rassismus, Klimawandel, die zunehmende ökonomische Ungerechtigkeit, die digitale Revolution, gefährdete Demokratien und das Miteinander der Religionen. Bei einer Abstimmung in einer Nische der Stadtkirche haben Schorndorferinnen und Schorndorfer mit bunten Klebepunkten bereits deutlich gemacht, dass sie dabei Klimawandel, Rassismus und Gerechtigkeit am meisten bewegt, aber auch gefährdete Demokratien und das Miteinander der Religionen. Dass Abiturienten, die kürzlich eine Kirchenführung gemacht haben, auf einem Plakat notiert haben, dass sie Reichtum in Vielfalt sehen, „das berührt mich“, sagt Eisrich.

„Eine Riesenchance“: Vernetzung und langer Atem

Zu schnellen und einfachen Lösungen wird auch der Weltkirchenrat nicht kommen, Dorothee Eisrich findet es dennoch wichtig, sich einander in die Augen zu schauen. Immerhin sind die westlichen Industriestaaten Verursacher vieler globaler Probleme. Die Pfarrerin setzt große Hoffnung auf Vernetzung und den langen Atem der christlichen Kirchen – auch wenn, gerade mit der russisch-orthodoxen Kirche, keine Einigkeit herrscht. Immer wieder ist Eisrich auch erstaunt über die eurozentristische Sicht, die hierzulande vorherrscht: Erst der Fokus auf die Corona-Pandemie, jetzt auf den Ukraine-Krieg – und dabei „laufen wir auf eine Riesenarmuts- und -hungerwelle zu“. Die Corona-Pandemie, das ist mittlerweile klar, hat die Entwicklungshilfe um ganze zehn Jahre zurückgeworfen.

Doch bei Dorothee Eisrich setzt die Aussicht auf den Weltkirchenrat auch Energien frei: „Das ist eine Riesenchance.“ Die Pfarrerin ist überzeugt, dass uns bei allen Problemen, mit denen die Menschen auf der ganzen Welt konfrontiert sind, nur die Kraft der Liebe weiterbringen kann. Gleichzeitig sieht sie, dass wir uns bewegen müssen und nicht warten können, bis der Sturm vorüber ist. Und für Eisrich stellt sich nicht zuletzt auch diese Frage: Was machen wir aus der Vernetzung? Die Stadtkirchengemeinde etwa ist seit 2015 eng mit einer Partnerschaftgemeinde in Kitale/Kenia verbunden und unterstützt in diesem Jahr eine Baumpflanzaktion mit 1200 Euro. Diese Summe müsste die Kirchengemeinde eigentlich an Kompensationsleistungen für eine klimaneutrale Stadtkirche ausgeben.

