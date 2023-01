Schorndorf plant große Gemeinschaftsunterkunft: Integrationsrat bietet Hilfe an

Im Dezember hat der Schorndorfer Gemeinderat den Bau einer neuen Einrichtung für geflüchtete Menschen beschlossen, um deren Unterbringung in Hallen zu vermeiden und menschenwürdige Unterkünfte zu schaffen. Der Fachrat für Integration Schorndorf (FIS) begrüßt diese Entscheidung und will sich in den weiteren Planungen mit seiner fachlichen Expertise beteiligen.

Streit wegen Lebensbedingungen

Infolge des Gemeinderatsbeschlusses werde im Schornbacher Weg eine Unterkunft für Geflüchtete und Asylbewerber erstellt, in der bis zu 200 Menschen leben können, heißt es in einem Schreiben des Fachrats. Diese Menschen kämen aus unterschiedlichen Ländern, mit verschiedenen Biografien und vielfältigen Lebens- und Fluchterfahrungen. Allein diese Faktoren machten ein gelingendes Zusammenleben, in dem Menschen Hoffnung bewahren und Perspektiven entwickeln können, zu einer Herausforderung. Immer wieder, erinnert der Fachrat, komme es in großen Gemeinschaftsunterkünften in Deutschland zu Auseinandersetzungen, die nicht zuletzt mit beengten Lebensbedingungen zu tun hätten.

„Als Fachrat für Integration hätten wir eine möglichst frühzeitige Beteiligung begrüßt, möchten nun aber im weiteren Prozess dazu beitragen, die Herausforderungen der Migration frühzeitig zu benennen, Chancen zu erkennen und Lösungswege zu finden“, heißt es in der Stellungnahme weiter.

Hilfe bei seelischen Belastungen

Daher sei das Gremium bereit, sein vielfältiges persönliches und berufliches Wissen in die Planung der Gebäudestrukturen und die Begleitung der Menschen in den Unterkünften einzubringen. Dieses Wissen sei vielfältig: „Es reicht von Kenntnissen professioneller sozialer Arbeit und religiöser und seelsorgerischer Begleitung bis hin zum Wissen um Sprachvermittlung, Interkulturalität, seelische Belastungen von Kriegsflüchtlingen sowie Erfahrungen mit Verwaltungsstrukturen.“

Die Mitglieder des FIS verfügten über zahlreiche Kontakte in der Gesellschaft und bei Fachkräften der freien Wohlfahrtsträger. Eine Mitarbeit des FIS bei der Konzeption der Unterkünfte und der Begleitung der Bewohnerinnen und Bewohner sieht der Fachrat als Potenzial, auf das die Stadt bauen kann und das sie nutzen sollte.