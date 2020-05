Die sechsgruppigen Kinderhäuser Haldenstraße in Haubersbronn und Purzelbaum im Sportpark Rems sind gerade erst eröffnet worden und mit dem Bau des geplanten sechsgruppigen Kindergartens Stöhrerweg in der Nordstadt ist coronabedingt noch gar nicht begonnen worden – da denkt die Stadt schon an den Bau des nächsten sechsgruppigen Kindergartens, diesmal in der Südstadt an der Ecke Uhlandstraße/Alte Steige. Und wenn bei der Vorberatung der Kindergartenbedarfsplanung im Verwaltungs- und