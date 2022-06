Schorndorf: Quartiershaus für Senioren mit Wohnrecht bis zum Tod

Wer in eine Seniorenwohnung umziehen will, muss mitunter sehr lange warten. Nun entsteht in der Künkelinstraße 34 auf dem Gelände des ehemaligen „Klösterle“ ein sogenanntes Quartiershaus mit 28 Wohnungen, in dem sich alleinstehende Senioren oder Paare Wohnrechte kaufen können. Viele Jahre lang war das „Klösterle“ die Heimat von Missionsschwestern des katholischen Dominikanerordens, bevor die Schwestern das Haus aufgaben. Seitdem wird das Gebäude von der Stadt als Flüchtlingsunterkunft genutzt. Endgültig trennen wollte sich die katholische Kirchengemeinde von ihrem Grundstück zwar nicht, der Stadtbau hat sie es aber für eine soziale Nachnutzung auf Basis des Erbbaurechts überlassen.

Aktuell leben Flüchtlinge im ehemaligen Klösterle

Zur geplanten Bebauung mit den seniorengerechten Wohnungen gehören ein Tagespflegeheim mit zwölf Plätzen und acht Apartments für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Tagespflege. Innenhöfe und eine gemeinsame Dachterrasse bilden Begegnungsräume für die Bewohner der Anlage und für die Gäste der Tagespflege. Die vom Winterbacher Architekturbüro BK2H entworfene planerische Lösung mit einer großzügig geschwungenen Form war bereits vor der Coronakrise auf den großen Beifall des Gestaltungsbeirats gestoßen, nun gab es auch große Zustimmung im Technischen Ausschuss. „Mir gefällt es sehr gut“, befand Kirsten Katz (Grüne) in der Sitzung. Andreas Schneider bedauerte zwar, dass der ehemals schöne Klostergarten hinter dem Haus wegfallen wird, meinte aber auch, dass das Projekt vielen Erfordernissen gerecht werde. Schneider erinnerte daran, dass das Gebäude früher ein Kloster und spiritueller Ort gewesen sei, und schlug vor, an dieses Zeugnis auch am neuen Gebäude noch zu erinnern. Für den Start des Bebauungsplans gab der Ausschuss grünes Licht, zustimmen muss noch der Gemeinderat. Bis Ende des Jahres sollen die Flüchtlinge noch im Klösterle wohnen bleiben, bevor dann das Gebäude samt Garagen abgebrochen wird.

Den Betrieb der Tagespflege soll die Paul-Wilhelm-von-Keppler-Stiftung übernehmen, eine Vereinbarung wurde nach Angaben von Stadtbau-Chef Martin Schmidt geschlossen. Mit dem Verkauf verbriefter Wohnrechte anstatt des Verkaufs von Eigentumswohnungen beschreitet die Stadtbau neue Wege. Der Interessent bezahlt vor seinem Einzug den Gesamtbetrag an die Stadtbau und erwirbt damit das Recht, bis an sein Lebensende in der Wohnung bleiben zu können. Anders als beim Kauf einer Eigentumswohnung, wird keine Grundsteuer fällig, zudem liegt der Preis für die Wohnung nach Angaben Schmidts etwa ein Drittel unter dem Kaufpreis. Die Bewohner bezahlen nach dem Einzug nur noch die monatlichen Nebenkosten, die Stadtbau kümmert sich um die Instandhaltung und die Verwaltung der Wohnungen.

Wenn jemand vorzeitig auszieht, erhält er einen Teil der Kosten zurück

Falls ein Bewohner doch vorzeitig auszieht – etwa weil er krank wird und in ein Pflegeheim zieht –, bekommt er einen Teil der Kosten zurück. Maßgeblich für die Rückerstattung ist die statistische Sterblichkeitstabelle, wie sie auch von Versicherungen genutzt wird und die auch den Kaufpreis für das Wohnrecht bestimmt. Berechnet wird der Preis nach Alter und Geschlecht des Interessenten und nach der Wohnungsgröße.

Wohnrechte gibt es schon seit Jahrhunderten

Neu sind solche Wohnrechte nicht. Wohnrechte bis zum Tod habe es schon in den Spitälern gegeben, sagt Stadtbau-Chef Martin Schmidt und verweist auf das ehemalige Spital am heutigen Spitalhof in Schorndorf, in das sich die Menschen damals einkaufen konnten, um im Alter versorgt zu sein. Bei der Umsetzung des Wohnrechtsmodells arbeitet die Stadtbau mit der Schorndorfer Beratungsfirma Initium zusammen, die eigenen Angaben zufolge dieses Modell schon mehr als tausendmal mit renommierten Stiftungen und Wohnbauunternehmen umgesetzt hat.

Ein Konzept gegen den Pflegenotstand

Mit dem zentrumsnahen Quartiershaus will die Stadtbau dringend notwendige Wohnungen für Senioren schaffen – vor allem für ältere Menschen, die sich eine Eigentumswohnung nicht leisten könnten. Zudem soll mit Hilfe der Apartments für die Pflegekräfte aber auch der Pflegenotstand in der Stadt gemindert werden. Schon jetzt habe die Stadtbau viele Wohnungen an die Betreiber von Pflegeeinrichtungen vermietet, die diese Wohnungen dann an ihre Angestellten weitergeben, sagt Martin Schmidt.