Schorndorf: Remstalwerk verlegt Leerrohre - Grabenstraße halbseitig gesperrt

Das Remstalwerk kommt mit den Ausgrabungsarbeiten für die Verlegung neuer Leerrohre durch das Stadtgebiet schneller voran als geplant. Darum kann am Mittwoch, 1. Juni, – nach dem ersten Bauabschnitt in der Heinkelstraße - bereits der nächste Abschnitt beginnen. Dieser befindet sich in der Grabenstraße zwischen den Abzweigungen Vorstadt- und Bismarckstraße. Der zweite Bauabschnitt dauert voraussichtlich bis Freitag, 8. Juli.

Eine Umleitungsstrecke ist ausgeschildert: Da die Grabenstraße zwischen den genannten Abzweigungen wegen einer Einbahnstraßenregelung nur einseitig aus Richtung der Heinkelstraße befahren werden kann, gibt es eine Umleitung vom Kahlaer Platz kommend über die Bismarck- in die Olgastraße.

Von da sind Abzweigungen in die Wilhelmstraße und die Vorstadtstraße möglich, um jeweils wieder in die Grabenstraße zu kommen.

In der Grabenstraße können während der Baumaßnahmen durch die halbseitige Sperrung die Parkbuchten auf der dem Bahnhof zugewandten Seite nicht verwendet werden.

Im Anschluss folgen weitere Bauabschnitte. Ganz am Ende der Baumaßnahmen werden in die Leerrohre neue 30-Kilovolt-Leitungen eingezogen. Sie dienen der Verbindung des Umspannwerks der Netze BW GmbH in der Göppinger Straße mit dem Umspannwerk des Remstalwerks in Winterbach.