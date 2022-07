Schorndorf richtet „Grabwahlomat“ ein: Als Einstieg in ein schwieriges Thema

Mehr als 20 verschiedene Grabarten gibt es auf den Friedhöfen in Schorndorf und den Stadtteilen, mit unterschiedlichen Eigenschaften, Laufzeiten und Kosten. Mit einer auf den ersten Blick etwas kuriosen, bei näherem Hinsehen aber gut durchdachten Idee, will die Stadtverwaltung nun den Überblick erleichtern, mit einem bisher ziemlich einzigartigen Online-Werkzeug: dem "Grabwahlomat." Dieser soll ganz grundsätzlich dazu anregen, sich mit einem schwierigen Thema in den Familien, mit Freunden oder anderen nahestehenden Menschen schon zu Lebzeiten auseinanderzusetzen, wie Ines Hagmann, die zuständige Abteilungsleiterin für das Friedhofswesen im Schorndorfer Rathaus erklärt.

Vorbild ist der "Wahlomat", den es zum Beispiel vor Bundestagswahlen gibt und der einem einer Entscheidung für die zu den eigenen Ansichten passenden Partei unterstützen soll. Zu finden ist der "Grabwahlomat" unter www.schorndorf.de/grabwahlomat.

Viele machen sich schon vor dem Tod Gedanken, viele aber auch nicht

„Das Thema Vorsorge ist eines, das immer mehr kommt. Dass man sich über die Bestattung Gedanken macht“, sagt Ines Hagmann. Viele ältere Menschen würden sich zu Lebzeiten damit befassen und zur Beratung auf die Stadtverwaltung zugehen.

Nun gebe es in der älteren Generation zwar schon auch einige, die mit einem Online-Angebot nichts anfangen könnten, aber viele seien gut in der Lage am PC oder Tablet eine einfache Anwendung wie den „Grabwahlomat“ zu bedienen. Dieser solle nicht die persönliche Beratung ersetzen, betont Hagmann. „Aber es ist mal ein Einstieg, dass man sagen kann, ich habe mich damit befasst.“

Und auf der anderen Seite gebe es eben auch viele, die sich nach Ines Hagmanns Erfahrung vor ihrem Tod mit dem Thema der Bestattung gar nicht auseinandersetzen. Oder sie besprechen das nicht mit ihrer Familie, denen also, die im Trauerfall alles organisieren müssen. Für sie sei das Grab der Ort, der Bezugspunkt, zu dem sie gehen, um zu gedenken. Deswegen müsse man das Thema eigentlich zusammen besprechen.

"Nicht in der Ausnahmesituation zum ersten Mal"

„Es erleichtert die Sache, wenn man darüber nicht in der Ausnahmesituation zum ersten Mal spricht“, sagt Hagmann. Ein Trauerfall sei immer eine schwere Situation. „Da hat man keinen klaren Kopf, und die Entscheidung muss man schnell treffen.“

Der „Grabwahlomat“ biete nun die Möglichkeit, sich zusammenzusetzen, mit dem Tablet auf dem Tisch, und die Möglichkeiten durchzusprechen, meint Ines Hagmann. Man müsse dann ja noch keine Entscheidung treffen. Aber man habe sich mal grundsätzlich damit auseinandergesetzt.

Die Idee zum „Grabwahlomat“ wurde innerhalb der Schorndorfer Stadtverwaltung geboren. Und die Umsetzung ist in dieser Form bislang ziemlich einzigartig. „Wir haben gegoogelt und gesehen, das gibt es gar nicht“, sagt Ines Hagmann. Bevor die Anwendung nun allen zur Verfügung gestellt wurde, wurde sie ausgiebig getestet. „Das Feedback ist positiv“, sagt Ines Hagmann. Viele Tester hätten gesagt, dass der „Grabwahlomat“ es einem sehr erleichtere, mit dem schwierigen Thema in Kontakt zu kommen.

Auswahlmöglichkeiten zum Anklicken oder Antippen

Das Programm führt die Nutzerinnen und Nutzer auf einfache Art durch eine Reihe von Auswahlmöglichkeiten zum Anklicken oder Antippen. Er beginnt mit der Frage „Möchten Sie eine Erdbestattung (Sarg) oder Urnenbestattung?“

Es geht weiter über Fragen wie „Möchten Sie ein pflegearmes Grab?“ oder „Auf welchem Friedhof soll das Grab sein?“ und führt schließlich zu einem Ergebnis mit mehren angezeigten Möglichkeiten, die den ausgewählten Punkten am nächsten kommen. Dabei sind sehr übersichtlich Informationen wie der Ort oder Laufzeit und Kosten für die jeweilige Grabart aufgeführt

Ähnlich wie beim „Wahlomat“ kann das Ergebnis durchaus davon abweichen, wie die Leute hinterher in der Wahlkabine ihre Kreuze setzen. Aber auch dort geht es ja vor allem darum, einen Überblick zu bekommen, das Nachdenken über die Wahlentscheidung anzustoßen und im Zuge dessen auch mit anderen darüber zu reden.

Online-Buchung eines Grabs noch nicht möglich

So sagt auch Ines Hagmann zum „Grabwahlomat“: „Das angezeigte Ergebnis muss nicht zu 100 Prozent das passende sein. Der Feinschliff kommt in der Beratung.“

Eine Online-Buchung eines Grabs ist noch nicht möglich. Die Stadt Schorndorf hat allerdings auch einen digitalen Friedhofsplan, in dem man sich gezielt anschauen kann, welche Gräber es wo gibt: online auf https://schorndorf.friedhofsplan.de.