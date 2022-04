Schorndorf: Royal Rangers feiern 40-jähriges Bestehen

Unter dem Begriff Pfadfinder stellen sich Menschen die unterschiedlichsten Dinge vor. Viele haben sofort das Bild der amerikanischen „Scouts“ aus Fernsehserien im Kopf, die in ihrer Vorstadt Kekse für einen guten Zweck verkaufen. Andere wiederum denken schlicht an abenteuerlustige Jugendliche, die ihre Zeltlager in der Natur aufschlagen. Doch nicht nur in Film und Fernsehen, sondern auch in Schorndorf gibt es Pfadfindergruppen. Eine davon sind die Royal Rangers, die an diesem Wochenende ihr 40-jähriges Bestehen feiern.

Kinder aller Religionen sind willkommen

1982 hatte alles angefangen, erzählt Hauptstammleiter Florian Kühnen. Damals gründete sich die christliche Pfadfinderschaft, die auf der ganzen Welt tätig ist, in Schorndorf. Seitdem ist der Stammposten, so nennt man unter Pfadfindern eine Ortsgruppe, stetig gewachsen. Heute haben die Royal Rangers in Schorndorf knapp 290 Mitglieder, rund 60 davon sind in leitenden Funktionen tätig.

Die Pfadfinder treffen sich jede Woche freitags. „Mindestens einmal im Jahr sind wir auch für längere Zeit, meist eine Woche, unterwegs“, sagt Hauptstammwart Viktor Klassen. Dabei lernen die Jugendlichen und Kinder nicht nur, sich in der Natur zurechtzufinden und verschiedene Knoten zu binden. Auch christliche Werte sollen vermittelt werden. Der Glaube spielt sogar eine zentrale Rolle. „Wichtig ist, den Kindern mitzugeben: Du bist gut und wichtig, so wie du bist“, beschreibt Florian Kühnen. Einige Mitglieder kommen auch deshalb aus der christlichen Kirchengemeinde Scala, in der Grabenstraße, der die Royal Rangers angehören.

Trotzdem sind Kinder aller Religionen willkommen, betont Florian Kühnen. Rund die Hälfte aller Pfadfinder der Gruppe habe einen nicht-christlichen Hintergrund.

Die Team- und Stammtreffs finden dabei immer in altersgerechten Gruppen statt. Los geht es für drei- bis fünfjährige Kinder bei den „Entdeckern“. Sechs- bis Achtjährige gehören den „Forschern“ an und die etwas Älteren zwischen dem neunten und elften Lebensjahr nennen sich „Kundschafter.“ Danach steigt man, bis zum 14. Lebensjahr, zum Pfadfinder auf. Die älteste Gruppe sind die „Pfadranger“, die zwischen 15 und 18 Jahre alt sind. Ab dann können die Jugendlichen zum Juniorleiter werden. Das sei neben dem Glauben ein weiterer zentraler Bestandteil der Royal Rangers. Hauptstammleiter Florian Kühnen hat beispielsweise mit sieben Jahren in der Gruppe angefangen und sich immer weiter hochgearbeitet. „Alle erleben über die Jahre einen großen Teamgedanken“, sagt er.

Die Kinder und Jugendlichen haben bei den Pfadfindern aber nicht nur Spaß und finden neue Freunde, sie lernen laut Viktor Klassen schon früh mit Verantwortung umzugehen und sich in einem Team einzubringen. Im Gegensatz zu anderen Vereinen tun sich die Royal Rangers überhaupt nicht schwer, neue Mitglieder zu erreichen. Viktor Klassen erzählt: „Wir werden aktuell total überrannt.“ Jedoch habe man zu wenig Betreuer. Da unter den Leitern wenige Frauen vertreten sind, suche man vor allem nach weiblicher Verstärkung.

Große Jubiläumsfeier am Wochenende

Zum 40-jährigen Jubiläum darf eine ordentliche Feier natürlich nicht fehlen. Diese findet in Form eines Straßenfests am kommenden Samstag (30. April) zwischen 10 und 18 Uhr beim christlichen Zentrum Scala in der Grabenstraße statt. Vom „Ranger Rodeo“, über verschiedene Essensstände bis hin zu Workshops wird einiges geboten sein. Am Abend wird dann beim internen Gala-Abend mit Ehrengästen gefeiert. Am darauffolgenden Sonntag findet im Scala-Gemeindezentrum außerdem ein Royal-Rangers-Gottesdienst statt. „Das Jubiläum ist eine gute Gelegenheit, Leute in unsere Gemeinde einzuladen. Und jeder ist willkommen“, sagt Florian Kühnen.