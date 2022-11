Schorndorf: Sankt Martin und der Bettler auf dem Marktplatz

„Um das Jahr 316 lebte in Sabaria, das ist dort, wo heute Ungarn liegt, ein kleiner Junge, der hieß Martin.“ So beginnt die Geschichte des heiligen Martins, die 20 Kinder der katholischen Kirchengemeinde am Sonntag auf dem Marktplatz vor vielen großen und kleinen Zuschauern in Szene gesetzt haben. Seit Ende September hatten die Kinder zwischen sechs und zehn Jahren unter der Leitung von Pastoralreferentin und Religionspädagogin Simone Dobler für das Stück geprobt. Wie’s ausging? Mit Martins guter Tat, der für den Bettler bekanntlich seinen Mantel zerschneidet und ihn vor dem Erfrieren rettet.

Mit vielen Lampions zogen die Kinder und ihre Familien danach zur Kirche, wo der zweite Teil des Stücks gespielt wurde. Nach dem Segen und einem Schoko-Martinstaler trafen sich Große und Kleine zu Roter Wurst, Glühwein und Kinderpunsch auf dem Vorplatz der Kirche: eine Begegnung und Gespräche, die aufgrund der Corona-Krise lange vermisst worden waren.