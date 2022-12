Schorndorf: Signieraktion mit Jungautorin Julia Schuck im Osiander

Wie die genauen Verkaufszahlen des E-Books aussehen, hat Julia Schuck noch nicht mitgeteilt bekommen. „Aber ich habe einige positive Rückmeldungen bekommen“, sagt sie und man merkt ihr die Freude an. Seit Mitte des Jahres hat der Piper-Digital-Verlag ihren Roman mit dem englischen Titel „Something only we know“ als E-Book herausgebracht (wir berichteten), ab Anfang Dezember ist er auch als Taschenbuchausgabe im Buchhandel erhältlich.

Grund genug für Osiander, in seiner Buchhandelfiliale am Schorndorfer Marktplatz der jungen Autorin ein Podium zu geben, um für Julia Schucks erstes Werk (Weihnachsgeschenke-)Werbung zu machen. „Wir freuen uns darauf, die junge Schorndorfer Autorin Julia Schuck bei uns in der Buchhandlung begrüßen zu dürfen!“, heißt es auf der Homepage von Osiander. Und weiter: „Lassen Sie sich von 10 bis 13 Uhr den Debütroman ‘Something only we know’ von der Autorin persönlich signieren und wechseln Sie gerne ein paar Worte mit der Autorin.“

Mit Mitte 20 einen Roman zu schreiben, in Zeiten des Corona-Lockdowns, ist der jungen Frau, die mit ihrem Mann in Schorndorf lebt, nicht allzu schwer gefallen. Als Jugendliche habe sie schon gerne geschrieben. Während des Studiums - Soziale Arbeit mit dem Schwerpunkt bürgerschaftliches Engagement - habe sich das etwas verloren, da der Fokus auf der Fachliteratur lag.

Der Lockdown am Anfang 2021 sei dann „absolut der Zeitpunkt“ gewesen, solch einen Liebesroman schreiben zu können. Das erste Werk der Jungautorin trägt den englischen Titel „Something only we know“ angelehnt an den Song „Somewhere only we know“ von Interpret Keane. Das Englische sei genre-typisch, sagt Schuck.

Wissenschaftliches Liebesexperiment

In dem Roman geht es um ein Uniprojekt, ein wissenschaftliches Liebesexperiment, das auf 36 Fragen basiert. Eine Sozialarbeitsstudentin und ein Jurastudent, die unterschiedlicher nicht sein könnten, sind die Protagonisten: Lenny findet sie langweilig. Emily hält ihn für überheblich. Und jetzt sollen der Jurastudent und die Sozialarbeitsstudentin auch noch im Uniprojekt zusammenarbeiten. Doch dann räumen die beiden mittels eines Frage-Antwort-Spiels mit den gegenseitigen Vorurteilen auf, versäumen aber, dass es sich dabei um ein wissenschaftliches Liebesexperiment handelt. Zwischen ihnen entsteht eine unerwartete Anziehung und das, obwohl sich ihre Erwartungen an Freundschaft und Liebe grundlegend unterscheiden.

Höhenretterin im Kletterwald

Woher Julia Schuck ihre Ideen nimmt? Inspiration fürs Schreiben ziehe sie zum Beispiel aus den zahlreichen Kontakten mit unterschiedlichen Menschen in ihrer Arbeit als Sozialpädagogin im Jugendamt, als Verfahrenspflegerin in Unterbringungssachen in der Psychiatrie oder als Höhenretterin im Kletterwald.

Nun ist sie aber erst mal gespannt, wie ihr Werk bei der Leserschaft ankommt. Sie fiebert der Signieraktion entgegen: „Vielleicht kommt mein Buch ja als ein Geschenk unter den Weihnachtsbaum.“