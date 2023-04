Schorndorf soll klimaneutral werden: Jetzt sind die Bürger gefragt

Der Gemeinderat hat im Jahr 2021 für Schorndorf die Klimaneutralität bis zum Jahr 2035 beschlossen. In der Zwischenzeit wurden zahlreiche Daten erhoben, die Maßnahmen, die zur Erreichung dieses ambitionierten Zieles ergriffen werden müssen, von der Stadtverwaltung in einer Entwurfsfassung beschrieben und in Maßnahmensteckbriefen dargestellt. Ende März wurden diese Maßnahmensteckbriefe im Technischen Ausschuss der Öffentlichkeit vorgestellt.

Workshops zu Themen wie Wirtschaft, Mobilität und Stadtentwicklung

Jetzt sind die Bürger gefragt: Die Stadtverwaltung will über die Maßnahmensteckbriefe mit den Schorndorfern und Schorndorferinnen diskutieren und sie weiterentwickeln. Was fehlt? Welche Anreize sollten aus Sicht der Bürgerschaft gesetzt werden? Welche Hemmnisse könnten sich bei der Umsetzung der Maßnahmen ergeben? Über alle diese Fragen soll im Rahmen einer großangelegten Bürgerbeteiligungsreihe offen diskutiert werden. Die Beteiligungsreihe startet mit dem Visionsworkshop „Klimaneutrales Schorndorf 2035“. Danach folgen Bürgerbeteiligungsworkshops zu den Themenschwerpunkten Wirtschaft, Ver- und Entsorgung, Erneuerbare Energien, Mobilität und Verkehr, Stadt- und Quartiersentwicklung sowie Bildung, Kommunikation und Kooperation.

Der Visionsworkshop findet am 5. Mai von 17 bis 20 Uhr statt. Interessierte können sich anmelden per E-Mail klimaschutz@schorndorf.de oder Telefon 602-1022.