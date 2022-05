Schorndorf: Sparen, rechnen, einteilen - Wie Familien mit den Preisen klarkommen

Die Preise steigen und steigen. Wenn das Gas abgedreht wird, wird sich das auch auf die Lebensmittelproduktion auswirken. Dass ohne Gaslieferungen die Bänder stillstehen könnten, betonte jüngst auch Guido Zeitler, Chef der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG).

Der Ukraine-Krieg habe für die Ernährungsindustrie, aber auch für den kleinen Bäcker erhebliche Auswirkungen. Konkret drohten Produktionsausfälle in Molkereien, Back- und anderen Betrieben der Ernährungswirtschaft.

Manches fällt jetzt flach

Bei den Kunden sind die Auswirkungen des Krieges längst angekommen. Rund 64 Euro zahlen Familien im Schnitt pro Monat mehr, wenn sie zu Hause mit Gas heizen, 13 Euro mehr für Strom. Dazu kommen die explodierenden Preise für Sprit, aber auch für Lebensmittel. So stieg zum Beispiel der Preis für ganz normales Sonnenblumenöl von 99 Cent auf 4,99 Euro. Diese Preissprünge kennt auch Juliane Müller (Name geändert). Sie möchte nicht erkannt werden, weil sie sich ein bisschen blöd vorkommt, vom Sparen öffentlich zu erzählen. Aber genau das tun viele Familien jetzt: Sparen, rechnen, einteilen. Manches fällt flach.

Bei Müllers aus Schorndorf ist das zum Beispiel die Sommerreise. Früher, sagt die zweifache Mutter und Teilzeit-Friseurin, hätten sie sich Flugreisen leisten können, nach Fuerte Ventura oder Gran Canaria zum Beispiel, aber das ist jetzt vorbei. Die Tochter ist 13, der Sohn ein Jahr alt. Ihr Partner (36) arbeitet als Bürokaufmann, sie zahlen eine Eigentumswohnung ab. Müllers leben nicht schlecht, das sicher nicht, aber die Preissteigerungen merken sie jetzt deutlich.

Der Wochenmarkt ist der Familie zu teuer

„Einmal in der Woche gehen wir einkaufen“ erzählt die 36-Jährige. Ihre bevorzugten Läden sind das Kaufland, Lidl und Aldi. Zwischendurch kauft sie noch frisches Gemüse oder Salat ein, oder was halt so fehlt unter der Woche. Auf den Wochenmarkt geht sie nicht, weil er ihr zu teuer sei, aber Frisches wie Tomaten, Äpfel, Karotten und Bananen hat sie bisher bei Kaufland, Aldi oder Lidl bevorzugt in Bioqualität gekauft. „Durch die Preissteigerungen ist das kaum noch möglich.“ Eine Reihe von Lebensmitteln ist besonders betroffen.

Die Preise für Mehl, Butter, Brot und Fleisch schießen in die Höhe. Billigfleisch aus dem Discounter haben Müllers schon vor der Preissteigerung vermieden und lieber wenig Wurst und Fleisch, dafür aber vom Metzger gegessen. Fleisch aus dem Discounter? „Man weiß nicht, was man bekommt“, sagt Juliane Müller. Nun gebe es eben noch weniger Fleisch. „Man überlegt, was man mitnimmt“, sagt sie. „Es ist schon eine krasse Umstellung.“

Ein gutes Dinkelbrot kostet fast vier Euro

Sonderangebote waren ihr früher egal. Jetzt, sagt sie, informiert sie sich über die Aldi-Broschüren oder vor Ort an den Sonderangebotsschildern. Preisreduzierte Artikel kommen jetzt auch mal in größeren Mengen in den Einkaufswagen. „Da nimmt man halt mal zwei oder drei runtergesetzte Frischkäse-Päckchen mit.

Der ist ja lange haltbar.“ Fleisch und Fisch seien teuer geworden, aber auch Gemüse und Obst. „Das summiert sich.“ 100 Euro habe sie früher für einen Familieneinkauf bezahlt, heute seien das 150 Euro. „Und da sind noch keine Getränke dabei und kein Bäckereinkauf.“ Brot backt sie oft selbst, weil es ihr Spaß macht, wie sie sagt, aber auch, weil es günstiger ist als gekauftes. „Ein gutes Dinkelvollkornbrot kostet beim Bäcker an die vier Euro“, rechnet sie vor.

Die Kinder kommen weiter an erster Stelle

Der kleine Luxus ist jetzt gestrichen. Früher, sagt sie, seien sie gern mal essen gegangen. „Das machen wir gar nicht mehr.“ Was sich nicht geändert hat: Die Kids kommen an erster Stelle. „Ich glaube nicht, dass es ihnen an etwas fehlt.“ Woran sparen sie dann? „Am Urlaub und an den größeren Anschaffungen“, erzählt sie. Statt mit dem Flieger zu verreisen, machen sie jetzt im Allgäu Urlaub, im Wohnwagen von Julianes Eltern.

„Viele Familien haben nicht das Glück, dass ihnen Oma und Opa das zur Verfügung stellen“, sagt sie realistisch. Müllers haben ein Auto, das sie abwechselnd benutzen, daran könnten sie also nur schwer sparen. Wenn die Preise weiter anziehen, werde sie wohl wieder mehr arbeiten müssen. „Aber das ist nicht das, was ich will. Ich will gern bei meinem Kleinen zu Hause bleiben, bis er drei ist.“ Was sie nicht verstehen kann, sind Hamsterkäufe und Leute, die sich aufregen, weil ihre spezielle Marke von Sonnenblumenöl nicht zu kriegen ist.

„Da können wir uns doch nicht beschweren!“, meint sie. „Dann nimmt man halt Raps- oder Olivenöl.“ Andererseits sei es aber schon ein komisches Gefühl, im Supermarkt zu stehen und nicht alles zu bekommen.