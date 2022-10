Schorndorf spart Energie: Wo die Straßen dunkler werden

Die Nächte werden dunkler in Schorndorf. Um auch bei der Straßenbeleuchtung Energie zu sparen, wird ab sofort von 0 bis 4 Uhr in Oberberken/Unterberken, Schlichten und Schornbach/Mannshaupten die Beleuchtung in allen Straßen außer den Hauptverkehrsstraßen abgeschaltet.

In Schornbach bereits umgesetzt

Im Gebiet der Oberen Straßenäcker und Beunden in Schornbach wurde dies bereits umgesetzt. Seit 6. Oktober wird die Beleuchtung in der Karl-Bäder-Straße, im Ellenbergweg, in der Streicher Straße, in der Römerstraße, in der Boßlerstraße, in der Hohenneuffenstraße, Am Fuchseck, in der Beundenstraße und in der Eduard-Hartmann-Straße um Mitternacht abgeschaltet und morgens um vier wieder angestellt.

Mit Zeitschaltuhren nachrüsten

In der Novembersitzung des Gemeinderats soll zur Straßenbeleuchtung außerdem ein Grundsatzbeschluss gefasst werden. Vorschlag der Verwaltung ist es, die Straßenbeleuchtung in den Anliegerstraßen von 0 Uhr bis 4 Uhr ganz abzuschalten. Dazu müssen allerdings alle Schaltstellen mit Zeitschaltuhren nachgerüstet werden. Die Kosten dafür liegen bei rund 100 000 Euro.

Angesichts der Energiekrise hatte die Deutsche Umwelthilfe auf den Verzicht auf Weihnachtsbeleuchtung in Städten und Privathaushalten gefordert und in dieser Mission auch die Städte angeschrieben. Oberbürgermeister Bernd Hornikel hält allerdings wenig davon. „Ich will keine Symbolpolitik“, sagte er.

Ein Gang über einen düsteren Weihnachtsmarkt ohne Lichter ist für ihn nicht denkbar. Hornikel: „Weihnachten und Lichter gehören zusammen.“ Der Markt, der vom 26. November bis 21. Dezember stattfinden wird, sei ein Angebot an alle – auch ohne Geld könne man hier weihnachtliche Stimmung erleben. Auf einen Teil der Beleuchtung solle aber verzichtet, die Beleuchtung gegen 22 Uhr ganz ausgeknipst werden.