Schorndorf: Spatenstich fürs neue Catalent-Lager

Wer derzeit in der Nähe der Steinbeisstraße steht, der hört nicht nur Schläge, sondern merkt auch das Beben des Bodens: Verantwortlich dafür sind die notwenigen Rammarbeiten, die auf dem Schorndorfer Grundstück des US-Konzerns Catalent ausgeführt werden. Denn dort entsteht ein neues Hochregallager, welches auf Rammpfählen gegründet wird. „Diese Arbeiten werden noch bis etwas kommenden Freitag, 14. April, anhalten“, schätzt Christoph Gritsch, Clinical-Supply-Services-Geschäftsführer (CSS). Da durch die Arbeiten mit Lärmbelästigungen zu rechnen war, hatte die Firma im Vorfeld die Bürger und Bürgerinnen informiert.

Auf einer Grundfläche von rund 3000 Quadratmetern entsteht das neue Lager – 60 Prozent dieser Fläche werden als Hochregallager dienen. Und dafür wurde nun der Spatenstich gesetzt. „Wir sehen uns immer dann, wenn es ein neues Gebäude gibt“, begrüßte Christoph Gritsch Oberbürgermeister Bernd Hornikel. In der Tat war dieser zuletzt im Herbst 2022 zugegen, als das neue Bürogebäude in der Augustenstraße eröffnet wurde.

Neben den Verantwortlichen von Catalent und einigen Mitarbeitern der Baufirma Zech nahm auch der OB einen Spaten für den feierlichen Anlass in die Hand. „Das starke und anhaltende Wachstum über die vergangenen drei Geschäftsjahre erfordert eine Erweiterung der Infrastruktur“, so Hornikel. Daran sehe man, wie erfolgreich das Unternehmen Catalent sei – „und wie wichtig für Schorndorf“. Die US-Firma ist nicht nur einer von Schorndorfs größten Arbeitgebern, sie ist als Produzent und Dienstleister für die Pharmaindustrie und klinische Studien auch stetig gewachsen.

Gebäudehöhe liegt bei 15 Metern

Das neue Lager scheint stellvertretend für dieses Wachstum zu stehen – die Gebäudehöhe soll übrigens 15 Meter betragen. Weitere Fakten: Rund 4300 Lagerplätze für Paletten sowie 12.000 Lagerplätze für Kleinbehälter werden vorhanden sein. Ausgestattet wird die Halle mit 60-kWp-Photovoltaikmodulen und drei Wärmepumpen. „Die Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit im Lager werden über Sensoren und Gebäudeleittechnik überwacht und geregelt“, so CSS-Geschäftsführer Christoph Gritsch. Dass der Standort im Remstal gestärkt wird und neue Arbeitsplätze geschaffen werden, freut auch den Oberbürgermeister: „Ich bin dankbar, dass wir mit Catalent einen Partner an der Seite haben, der uns bei den gemeinsamen Anstrengungen in Richtung Klimaneutralität 2035 unterstützt.“

Catalent ist mit Standorten auf der ganzen Welt vertreten. Allein im Clinical-Supply-Services-Zweig für klinische Studien hat das Unternehmen in den vergangenen drei Jahren 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angestellt. Der Konzern hat nach eigenen Angaben beispielsweise maßgeblich zur Herstellung der Corona-Impfstoffe beigetragen. Von Rezession und Sparprogrammen gibt es deshalb keine Spur.

Auch das im Herbst 2022 fertiggestellte Bürogebäude in der Augustenstraße ist übrigens schon für die Klimaneutralität ausgerichtet: Auf dem Dach wurden ebenso Photovoltaikanlagen angebracht und geheizt wird mit Wärmepumpen.